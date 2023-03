Ivan Rota per Dagospia

anna falchi

L’aquilotta Anna Falchi esulta dopo il derby vinto: "Che dire, ce l'abbiamo fatta. E vai, grande Sarri ha vinto tre derby". Subito dopo l’attrice ha pubblicato uno scatto decisamente più hot con i colori sociali della prima squadra della Capitale: "Per rispetto della tradizione”

La cantante Elettra Lamborghini sbrocca contro qualcuno che avrebbe “spoilerato” il suo nuovo singolo: “Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del cazzo, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, sparite va. Porca troia, ma veramente ‘sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle palle ai videoclip”…

Dopo le indiscrezioni sul cambio di presentatrice a Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha dichiarato a Leggo: “Cambiare conduttrice? E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato. Sono nata nel servizio pubblico, sono una dipendente della Rai e credo morirò ,televisivamente parlando, nel servizio pubblico. Avere come datori di lavoro i cittadini è un onore e una responsabilità. Io sono essenzialmente una persona libera”.

elettra lamborghini

Morgan tra poco partirà con il suo programma Stramorgan con Pino Strabioli, ma ora gira la voce che il cantante e compositore potrebbe affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo prendendo il posto di Gianni Morandi. Troppo presto per dirlo?

Quando Heather Parisi torna in Italia dal suo rifugio dorato a Hong Kong , scatena un putiferio. Prima se la prende sempre con Lorella Cuccarini, poi con la figlia, ma ora ha trovato in Simona Ventura una ( giustamente) nemica. Anni orsono, giurate ad Amici, la ballerina attaccò la conduttrice. In studio a Citofonare Rai Due, Valeria Graci ha salutato la Parisi, ma Simona Ventura ha subito chiarito: “No, io non la saluto. Perché? Perché no!“.

elettra lamborghini 2

Sapete perché? Parlando di un concorrente, il cantate Biondo, la Parisi disse : “ Ho paura che sta subentrando una sorta di paraculismo. Io non posso credere che Simona Ventura dica ‘quanto è carismatico Biondo’. Quando è tutto il contrario. O non capisce il significato della parola carisma, oppure sta mentendo. Non può dire che Biondo è carismatico. Ma poi Bocci che dice ‘Valentina è sensuale’ quando era solo terrorizzata e aveva gli occhi spaventati e stava guardando la coreografia dell’altra ballerina“.

“Va bene che il mondo va al contrario e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo… Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58…” twittó la Ventura. E la ballerina: “ …durante Amici per via di alcuni “like” attribuiti ingiustamente al mio profilo (disse che glielo avevano hackerato! ). Allora, non ci credette nessuno. Anzi, qualche disperata provò a costruirci sopra un po’ di inaspettata visibilità per sé. Chiunque sia stato, non ha fatto i conti con chi dell’informatica ne sa”.

Il Grande Fratello Vip è anche fuori dalla casa. Lite web tra due menti: dopo la squalifica di Daniele Dal Moro, Luca Onestini non ha più trovato i suoi occhiali da sole. Daniele ha pubblicato la foto degli occhiali di Luca e ha scritto: “Spoiler, Onestini ora sta distante da bebè (ovvero Oriana Marzoli) perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali“.

antonella fiordelisi

Gianmarco, fratello di Onestini: “Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l’ultima scelta per chiunque“. E Dal Moro replica: “Gianmarco era solo ironia. Gli occhiali di tuo fratello sono di plastica e valgono forse 10 euro. Se mandi iban faccio un bonifico. Un beso cariño“.

Sempre Dal Moro se la prende con il GF Vip e dice: “Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa.”

Al GF Vip, Antonella Fiordelisi se la prende con le coinquiline e soprattutto con la finalista Micol Incorvaia che stavano spettegolando: “Basta frecciatine, siamo alla fine, stiamo da sei mesi qui. Ho capito che stavate parlando di me” Tutte negano, ma la bambola assassina non crede loro.

