ANNA VERRÀ… DI DOMENICA? – DAVIDE MAGGIO SGANCIA LA BOMBA E RIVELA L’IDEA CHE CIRCOLA A MEDIASET: AFFIDARE UN PROGRAMMA DELLA DOMENICA POMERIGGIO AD ANNA TATANGELO - COME DAGOANTICIPATO, IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA D’URSO LASCIA APERTE PRATERIE: SE LA SECONDA PARTE DELLA DOMENICA POTREBBE ESSERE AFFIDATA A SILVIA TOFFANIN (IN DIRETTA CONCORRENZA CON LA FIALDINI), NELLA PRIMA PARTE RICICCIA IL VECCHIO FORMAT “SCENE DA UN MATRIMONIO” CHE POTREBBE ESSERE PRESENTATO DALLA TATANGELO…

La domenica pomeriggio di Canale 5 sarebbe tutt’ora un work in progress e con l’ipotesi di una chiusura definitiva (o di un ridimensionamento?) della Domenica Live di Barbara d’Urso si è aperto un nuovo scenario. Chi prenderà quel posto scontrandosi direttamente con la Domenica In di Mara Venier? Ad oggi non c’è ancora una risposta.

Se la seconda parte della domenica pomeriggio dovrebbe essere affidata a Silvia Toffanin (in diretta concorrenza con A Ruota Libera di Francesca Fialdini), la prima parte sarebbe tutt’ora senza un nome. E senza un programma.

Work in Progress per la domenica di Canale 5

Sfumata l’ipotesi di Elisa Isoardi e quella della combo Lorella Cuccarini – Stefano De Martino, ora è spuntata sul tavolo la voglia di rispolverare dal passato un vecchio format, Scene Da Un Matrimonio. Il programma inizialmente era stato pensato per la prima serata, poi anticipato al pomeriggio. L’idea, svelata da Davide Maggio in diretta su Instagram, è quella di posizionarlo alla domenica.

“Per Scene Da Un Matrimonio, il programma che dovrebbe trainare Silvia Toffanin, si era pensato ad una donna molto amata. Non sono né la Isoardi, né la Volpe, né la Marini, né la Cuccarini. Non è una conduttrice, ma in televisione ha fatto abbastanza. Non è la Gregoraci, non è Luxuria, non è la d’Urso. Magari questa cosa potrebbe non andare in porto, ma sul tavolo c’è questa ipotesi. Non è Belen, non è la Barale, neanche la Di Benedetto, come non è la Elia“.

Davide Maggio ha poi aggiunto:

“Alcuni indizi? Vi dico che è molto bella, è mora, non è una presentatrice e non è un’attrice, anche se in tv si è vista spesso e volentieri ed ha avuto anche un ruolo che non era esattamente da conduttrice. Non è neanche ballerina. Sì: è Anna Tatangelo! L’idea che c’è al momento è quella di affidare Scene Da Un Matrimonio ad Anna Tatangelo. E’ solo una ipotesi. La situazione non è chiara“.

