ELODIE E QUELLA FRASE CHE IANNONE NON HA MAI DIGERITO - BELEN? “NON E’ COME SEMBRA...” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

annalisa e il pancino sospetto

Un’estate di successi per Annalisa: Bellissima, Disco Paradise, Mon Amour e ora nel video pubblicitario di una pasta interpreta la cover di Vorrei Che Fosse Amore, il grande successo di Mina. Pare che la regina delle hit (tre singoli nella top10 di iTunes ) sia stata strapagata. Una voce: Annalisa è incinta? La domanda impazza sui social, dove sta circolando un video in cui la cantante - ospite sul palco di RDS Summer Festival ha un pancino sospetto.

Myrta Merlino è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo poco dopo aver preso in mano le redini di Pomeriggio Cinque. La giornalista ha parlato anche delle vacanze, dei figli, del compagno Marco (senza dire il cognome Tardelli ), dei genitori, del programma, ma non le è stato chiesto nulla su Barbara D’ Urso, la conduttrice che ha inventato (con Claudio Brachino ) e per 15 anni ha portato al successo Pomeriggio 5. E anche Merlino Merlino non l’ha nominata.

annalisa e il pancino sospetto 34

“Com’è andata questa settimana?…Sono arrivata molto ansiosa. ..Ho cambiato pubblico, ma anche orario. Veramente è stata per me una prima volta di quelle che non si dimenticano più devo dire. Un’emozione enorme e credo che si sia anche visto. All’inizio avevo la voce rotta e non mi capitava da quando ero ragazzina …Fortunatamente io coltivo una grande umiltà. Quindi ho avuto paura …Io da 12 anni ho scelto di fare una quotidiana in tv, la quotidiana è una strada bestia, meravigliosa perché sei dentro le notizie, ma ti mangia la vita.”

alfonso signorini paolo garimberti

E , nell’ estete delle sostituzioni, al posto di Myrta Merlino, al timone di L’ Aria che Tira arriva David Parenzo: “L’avevo condotto nella versione estiva e in inverno come sostituto momentaneo …Già all’epoca avevo portato qualcosa di mio, lo farò anche stavolta”, ha dichiarato a TvBlog.

Al via stasera Il Grande Fratello condotto come sempre da Alfonso Signorini che ha fornito delle anticipazioni : “I concorrenti saranno 24” – ha esordito Alfonso Signorini rispondendo anche alle critiche – “Ovviamente molti di loro hanno Instagram e usano i social per lavoro, non possiamo pretendere che non siano figli del loro mondo. Ma abbiamo anche un macellaio giovanissimo nel cast che non conosce Instagram… bello come il sole”. Potevamo dubitarlo?

marracash assa pesenti

E , a proposito di un possibile matrimonio con il compagno storico Paolo Galimberti, ha detto: “Abbiamo avuto un periodo di crisi e adesso siamo tornati felicemente insieme. Sono molto contento. E chissà in futuro cosa potrà succedere. Un matrimonio? Non dico nulla. Diciamo che sono 20 anni di storia…“

belen

“Se farò un nuovo programma televisivo? Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata... Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti. Intanto torniamo con Viva Rai Due” ha dichiarato Fiorello e poi : “Se Gerry Scotti affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo? Io ci sarò per una sera soltanto…”

I followers di Belen Rodriguez la hanno di nuovo attaccata per un selfie: nonostante i presunti ritocchini, molti dicono che dimostra tutti i suoi anni. Uno è arrivato a dire : “L'ho incontrata a Milano, non è come sembra”. Belen tempo fa disse : @Con la mia faccia faccio quello che voglio”. E si vede che ne ha fatte: effettivamente é molto cambiata.

elodie

L'ultimo film in concorso al Festival di Venezia 2023 ha visto sul tappeto rosso una delle coppie più belle e affiatate di Hollywood: l'attore Peter Sarsgaard, protagonista di Memory con il quale ha vinto per la migliore interpretazione maschile, e la moglie Maggie Gyllenhaal (sorella del Jake di Brokeback Mountain). Maggie aveva lasciato il red carpet al marito, limitandosi con il cellulare in mano a scattare foto a lui e al cast del film come una fan qualsiasi, ma poi è stato il pubblico a invocarla davanti ai flash.

Va a gonfie vele la storia tra Marracash e Assia Pesenti come quella di Elodie, ex del cantante, e Andrea Iannone che peró non ha mai digerito, a quanto dicono alcuni amici, una vecchia dichiarazione della compagna: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all'altezza”.

elodie iannone

Sembrava la storia di una notte quella a Venezia tra un’ attrice italiana un po’ agée e un giovane attore francese abituato a donne piú grandi di lui.. Invece sì sono rivisti a Roma…