UN ANNO DA PRENDERE SUL SERIO – COSA STANNO IMBASTENDO LE TV E LE PIATTAFORME DI STREAMING PER IL 2020? NETFLIX FA IL PIENO DI TITOLI ITALIANI, CON L’ESORDIO DI “CURON”, “SUMMERTIME” CHE RIPRENDE “TRE METRI SOPRA IL CIELO” E “ZERO” - SU SKY VEDREMO “THE UNDOING” CON MATILDA DE ANGELIS E HUGH GRANT E LA QUARTA STAGIONE DI “FARGO” CON SALVATORE ESPOSITO DI “GOMORRA” E TOMMASO RAGNO… – VIDEO

Gianmaria Tammaro per “la Stampa - TuttoLibri”

Le piattaforme streaming aumentano, le serie si moltiplicano, e il pubblico è sempre più sommerso di cose da vedere e da seguire. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole del 2020. Se l'anno scorso, però, c'è stata una chiara tendenza di titoli ispirati e basati su libri, fumetti e saghe letterarie (The Witcher di Netflix, per esempio, tratto da Andrzej Sapkowski e al via il 20 dicembre scorso; His dark materials - Queste oscure materie, tratto da Philip Pullman e disponibile dal 1 gennaio su Sky Atlantic e NowTv, Watchmen di Damon Lindelof, su NowTv), adesso è più difficile trovare un punto di contatto tra le novità di questa stagione.

Su Netflix, in streaming in questi giorni, è arrivata Dracula, miniserie creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, già autori di Sherlock: è un horror puro, che non va per il sottile. Su Amazon Prime Video, invece, c'è James May: Our Man in Japan, che è una via di mezzo tra un documentario e un racconto di viaggio, e che vede protagonista uno dei tre presentatori di The Grand Tour. Il 17 gennaio su Netflix toccherà alla seconda stagione di Sex Education, serie sul sesso che l'anno scorso è stata una dei grandi successi del piccolo schermo.

luna nera 1

Lo stesso giorno, su Apple tv+, arriverà Little America: un racconto sugli immigrati e sull'altra faccia degli Stati Uniti. Il 24 gennaio, su Prime Video, sarà la volta di un atteso ritorno: Star Trek: Picard, con Sir Patrick Stewart. Il 31 gennaio, su Netflix, farà il suo esordio il primo fantasy italiano, Luna Nera: la protagonista è una ragazza accusata di stregoneria, costretta a scappare, che si innamora del figlio del suo carnefice.

A febbraio, su Sky Atlantic e NowTv, toccherà finalmente a The Outsider, serie basata sull'omonimo bestseller di Stephen King: un altro horror, ma con sfumature più thrillergianti. Il 14 febbraio, su Apple tv+, sarà disponibile Visible: Out on Television, una serie che indaga sull'importanza del mezzo televisione e su come in questi anni il linguaggio sia profondamente cambiato. In primavera, su Sky, tornerà Westworld con la sua terza stagione: sci-fi d'autore, che ora cambia location e protagonisti (al cast principale si aggiunge Aaron Paul).

Ma il resto del 2020, almeno nella sua prima parte, è pieno di serie. Più o meno in ordine: sempre su Sky, vedremo The Undoing, miniserie di Hbo con protagonisti Hugh Grant e Nicole Kidman e con la presenza di Matilda De Angelis; e la quarta stagione di Fargo, creata da Noah Hawley e ispirata —ma solo nelle sue premesse — all'omonimo film dei fratelli Coen. È una serie antologica, e quindi anche questa volta ci sarà un ricambio di storia, d'ambientazione e d'attori. Tra i nuovi protagonisti vanno segnalati Salvatore Esposito, Francesco Acquaroli, Gaetano Bruno e Tommaso Ragno.

Quello di Netflix sarà un anno pieno di titoli italiani, con l'esordio di Curon , mistery ambientato nel Nord Italia, di Summertime, che riprende, ma solo in parte, lo spunto del cult per teenager Anni Novanta Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, e di Zero, prima serie italiana con un protagonista di colore. Anche questa sarà un fantasy.

Su Amazon Prime Video, arriverà Hunters, serie ambientata a New York negli Anni Settanta, con Al Pacino nei panni del capo di un gruppo di cacciatori di nazisti. E verrà distribuita anche la seconda stagione di The Boys, altro grande successo del 2019: un ribaltamento totale del genere supereroistico. A marzo debutterà in Italia Disney+ , la piattaforma streaming della casa di Topolino, dove tra i primi titoli disponibili ci sarà The Mandalorian, serie ambientata nell'universo di Star Wars. Su Sky, per la fine dell'anno (o anche prima), dovrebbero fare il loro esordio Romulus di Matteo Rovere, ambientata nell'antichità, prima della fondazione di Roma, e We are who we are di Luca Guadagnino.

Volendo provare a tracciare un profilo di tutte queste serie, è evidente come il genere si sia ritagliato un posto importante all'interno delle produzioni nazionali e internazionali; e come il target di riferimento, per molti player e piattaforme, continui ad essere quello degli adolescenti. E a questo proposito: Skam Italia, uno dei titoli cult di questi anni, avrà una quarta stagione. Sarà disponibile in contemporanea, nel 2020, su TimVision e Netflix.

