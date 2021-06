ANTONELLA, L’AMORE E’ ETERNO FINCHE’ DURA - “CON IL MIO COMPAGNO VITTORIO SARA’ PER TUTTA LA VITA” – LA CLERICI A “OGGI” RIVELA CHE STA PENSANDO ALLE NOZZE: “HO SEMPRE PENSATO CHE IL MATRIMONIO MI PORTI UN PO’ SFORTUNA MA VITTORIO ME LA BUTTA LÌ CON UNA CERTA FREQUENZA: 'SAPPI CHE PRIMA O POI TI CHIEDERÒ DI SPOSARTI E TU DOVRAI RISPONDERMI'. E IO…”

Anticipazione da Oggi

antonella clerici vittorio garrone 2

Antonella Clerici confida al settimanale OGGI in edicola da domani di stare parlando di nozze con il compagno Vittorio Garrone. «Vittorio me la butta lì con una certa frequenza: “Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi”.

E io che ho sempre pensato che il matrimonio mi porti un po’ sfortuna, replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta. Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita», racconta la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

antonella clerici vittorio garrone

Un momento magico in famiglia che si riverbera anche sulla sua vita professionale: «Ora che ho una vita personale non ci voglio rinunciare per nulla al mondo. Faccio poche cose, giuste, facendole bene e vedo che questo atteggiamento premia», dice la Clerici. «Io ho fatto tutto quello che potevo fare in televisione, mi mancano solo i quiz. Ora scelgo quello che mi piace».

