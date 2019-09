GIGANTE BUONO UN PAR DI PALLE - SE CHIEDI IN PAESE DI MASSIMO SEBASTIANI, CHE HA STRANGOLATO LA POVERA ELENA POMARELLI, TUTTI RISPONDONO ''UNA BRAVISSIMA PERSONA, BUONO E MANSUETO''. MA ANCHE UN PO' ''TARLÙCC'', UN SEMPLICE, QUELLI PREDESTINATO A SUBIRE GLI SCHERZI. PER SCOMMESSA AVEVA FATTO 15 KM IN RETROMARCIA, SI ERA GETTATO IN UN LAGHETTO GHIACCIATO, AVEVA STACCATO A MORSI LA TESTA A UN PICCIONE. AVEVA LA FISSA DI IMPILARE MONETINE. ''PECCATO, SPERAVAMO L'AVESSE SOLO NASCOSTA''