ARCHEO – JACK NICHOLSON E I “RICORDI ITALIANI”: “ANTONIONI UN ICONOCLASTA. MASTROIANNI ERA MERAVIGLIOSO, E ALBERTO SORDI...CON QUEL GESTO: LAVORATORIIII! - BERNARDO BERTOLUCCI? CI INCONTRAMMO GIOVANISSIMI A PESARO, PECCATO NON AVER FATTO UN FILM INSIEME - UN TEMPO, QUANDO VISITAVO QUALCUNO IN OSPEDALE OSTENTAVO BUONUMORE, CERCAVO DI FAR RIDERE LA GENTE. DOPO I MIEI VIAGGI NOTTURNI TRA I CORRIDOI, AVER VISTO I PAZIENTI MORIRE PIÙ PER LE VISITE CHE PER LE MALATTIE, HO IMPARATO IL VALORE DEL SILENZIO”