Estratto del libro “L’insostenibile pesantezza del sublime – Esempi di stupidità contemporanea” di Roberto D’Agostino - 1989

Il caso “La Romana”: Gina Lollobrigida contro Francesca Dellera

gina lollobrigida e francesca dellera nella serie la romana

Gina Lollobrigida: “Ai miei tempi era tutto diverso. La rivalità io l’avevo con Sophia Loren, non con una principiante. Non si può usare una professionista come me e mandarla allo sbaraglio perché sia rimorchio di una debuttante qualsiasi!”

Francesca Dellera: “Non l’ho proprio capita la Lollobrigida. E pensare che io l’ho sempre ammirata e rispettata. Forse ha un problema d’invidia che le viene dall’età. Non è colpa mia se io ho ventidue anni e lei sessantadue”.

Patroni Griffi, regista de “La Romana”: “Chi ha visto nell’atteggiamento della Lollobrigida una scena madre tipo ‘Eva contro Eva’ ha sbagliato: direi piuttosto che siamo in un ‘Nonna contro nipote’. Che tristezza!”

francesca dellera nella serie la romana

Enrico Lucherini, press agent di Francesca Dellera: “Io, nel mio lavoro, mi diverto spesso a stuzzicare l’invidia degli altri. Ultimamente, per punire l’invidia della Lollobrigida per la Dellera, ho fatto in modo che alla serata di gala per ‘La Romana’ la Dellera sedesse vicino a Moravia. E la Lollo, sa dove l’ho messa? Vicino alla costumista: a crepar d’invidia, per l’appunto”.

