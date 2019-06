ARIDATECE CORONA - OSPITE DI “CARTABIANCA”, SALVINI FA IL GIGIONE CON BIANCA BERLINGUER: “SE VUOLE, IO POSSO RESTARE QUI, ALMENO FINO A QUANDO NON ARRIVA MAURO CORONA...” - LA CONDUTTRICE REPLICA STIZZITA: “MI DISPIACE, MA CORONA NON VERRÀ. UN GIORNO DOVRÒ FARVI INCONTRARE IN QUESTO STUDIO…”

Angelo Scarano per www.ilgiornale.it

Un botta e risposta ironico ha accompagnato l'intervista della Berlinguer a Matteo Salvini a CartaBianca. La conduttrice nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera ha fatto alcune domande al vicepremier della Lega. Ma ad un tratto la Berlinguer è stata interrotta dallo stesso Salvini con una battuta: "Se vuole, io posso restare qui, almeno fino a quando non arriva Mauro Corona...".

A questo punto è arrivata la risposta della Belringuer: "Mi dispiace, ma Corona non verrà. Un giorno dovrò farvi incontrare in questo studio". Una risposta un po' piccata da parte della conduttrice che di fatto nasconde qualche scintilla tra la stessa Berlinguer e lo scrittore. Infatti qualche giorno fa Corona in un'intervista al Fatto Quotidiano ha puntato il dito contro la conduttrice: "Sono stato epurato – ha affermato Corona – però con questo vorrei che CartaBianca andasse avanti bene”.

Se “un discorso è come l’amore, non si può interrompere a metà". Poi ai microfoni di Radio 2 con Geppi Cucciari ha spiegato i motivi di questo allontanamento dalla trasmissione: "Ho rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano – racconta lo scrittore a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro – dopodiché la Bianchina se l’è presa e ha pensato bene di epurarmi. Lasciamo stare Berlusconi e l’editto bulgaro, di editti ce ne sono stati anche adesso… A me è dispiaciuta una cosa: avrei voluto finire le due puntate e chiedere scusa per le mie intemperanze". Insomma la battuta di Salvini ha involontariamente riaperto una "ferita" della conduttrice...

