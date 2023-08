ARIDATECE MIKE E I VECCHI GAME SHOW: CON QUELLI DI OGGI NON SI VINCE MAI UNA CEPPA! – IL CASO DI “REAZIONE A CATENA” FA INCAZZARE I TWITTAROLI: IL QUIZ SHOW, CONDOTTO DA MARCO LIORNI, TI FA SOGNARE L’OPPORTUNITÀ DI PORTARE A CASA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO, MA BASTANO POCHI ERRORI PER VEDERE IL MONTEPREMI RIDOTTO A POCHI SPICCI – E POI C'È LA FREGATURA DEL MONTEPREMI IN GETTONI D'ORO: NON EQUIVALE ALLA VINCITA REALE, MA CAMBIA IN BASE AL VALORE DEL METALLO GIALLO. E VA CONSIDERATO LORDO, QUINDI CON L'IVA AL 22% E UN ULTERIORE...

Estratto dell’articolo di Daniele Priori per “Libero quotidiano”

marco liorni - reazione a catena

GiocheRai, quizzeRai ma vinceRai sempre (o quasi) meno di quello che qualunque telespettatore immaginerebbe. La Reazione a Catena del popolarissimo gioco a premi estivo dell’access prime-time di RaiUno dev’essere in realtà proprio questa. E mica tanto gradevole.

I fan della trasmissione, quanto mai sensibili e attenti all’ingrediente che trasforma i quiz televisivi in magia, se ne sono accorti già da qualche tempo, esprimendo sul web diverse perplessità.

sara vanni reazione a catena

Le prime avvisaglie di un certo malumore legato al meccanismo del gioco, a perdere più che a vincere, si sono manifestate già dalla fine del mese di giugno, quasi immediatamente dopo il ritorno dell’atteso game show condotto da Marco Liorni.

Con il pubblico da casa che si è scatenato su Twitter, ironizzando sulla cattiveria e sulla eccessiva puntigliosità degli autori che, a giudizio di quanto “denunciavano” i telespettatori, avrebbero addirittura teso qualcosa simile a dei tranelli pur di fare in modo che i concorrenti non arrivassero alla meta agognata.

marco liorni - reazione a catena

[…] l’Ultima Catena andata in onda domenica sera, 6 agosto. I tre concorrenti in gioco arrivati alla sfida finale, i “Dai e dai”, portavano in dote una cifra davvero notevole: 172mila euro che però, a fronte della regola che ridivide ad ogni errore, di fronte alla catena di parole giudicata da tutti troppo difficile, i campioni sono arrivati, di aiuto in aiuto, con soli 1700 euro, almeno quelli portati a casa. […]

Se Mike Bongiorno, insomma, che dei quiz è stato decisamente il re, è divenuto famoso in Rai per il suo mitico Lascia o raddoppia, il buon Liorni diventerà famoso per qualcosa tipo “vinci quel che resta” o accontentati delle briciole.

marco liorni reazione a catena 2

[…] i quiz Rai sono da sempre nell’occhio del ciclone per le regole, spesso discusse, come i metodi di pagamento. Chi non ricorda, infatti, la formula “in gettoni d’oro” che accompagna da sempre le trasmissioni Rai e non solo? Ciò significa, come documentato da più articoli e inchieste giornalistiche ma, in primis, dagli stessi regolamenti dei quiz tutti correttamente riportato nei siti delle emittenti, che il valore dei mitici gettoni aurei marchiati Rai o Mediaset non equivale alla reale vincita ma anzitutto varia in base al cambio dell’oro.

In più è da considerarsi lordo, quindi con un 22% di IVA da sottrarre e un ulteriore 5% di commesse per la cessione diretta del credito al banco metalli.

marco liorni reazione a catena 1

In buona sostanza al fin della lunga riscossione (che può durare anche sei mesi) il vincitore porta a casa poco più di 2/3 dell’effettiva cifra vinta sul campo.

[…]

marco liorni reazione a catena