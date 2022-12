ARIDATECE MOANA – AL TEATRO FRANCO PARENTI DI MILANO VA IN SCENA “SETTIMO SENSO”, UNO SPETTACOLO SU MOANA POZZI, LA SUA IDEA DI PORNOGRAFIA, DELLA SEDUZIONE, DEL POTERE – LA FIGURA DELLA PORNOSTAR FA IMPALLIDIRE LE PICCOLE STAR CHE OGGI SI DENUDANO SU ONLYFANS – LIBERO: “IERI PROTAGONISTI ERANO LE SOTTANE DI CICCIOLINA, I SENI ELEGANTI DI MOANA, FINO AL TRAPANO ABRUZZESE DI ROCCO SIFFREDI, OGGI CI SONO I TENTATI E NON RIUSCITI EPIGONI A MISURA DI CAMERETTA…” – VIDEO + FOTO

Daniele Priori per “Libero quotidiano”

moana pozzi

Da Moana a OnlyFans. E improvvisamente, anche nel regno delle pugnette, ci si sveglia male mettendo a confronto le ere che furono trenta, quarant'anni fa e oggi. Ovvero l'irriverenza reale delle pornostar, contro gli antidivi della masturbazione virtuale, a pagamento, completamente e unicamente asserviti al dio denaro. Senza altre ragioni di vita.

Un confronto ingeneroso e malinconico che nasce sulle pagine dei giornali, del web, nelle interviste radio che girano in questi giorni di fine anno. Protagonista la piattaforma social con contenuti espliciti a pagamento, nata nel 2016 e arrivata oggi a 188 milioni di iscritti dei quali oltre 2,1 milioni creator, ovvero pornodivi domestici che da divi non hanno nulla, a parte il conto in banca.

SETTIMO SENSO EURIDICE AXEN INTERPRETA MOANA POZZI

A riaccendere la memoria uno spettacolo che andrà in scena da oggi al teatro Franco Parenti di Milano, sulla figura controversa ma certo non banale che fu Moana Pozzi, giovanissima regina dell'hard anni 80/90, capace di stupire tutti per la sensibilità che emergeva dalle interviste notturne a Gigi Marzullo o per la semplicità e la simpatia che la vedevano protagonista nei sabato sera tv di Pippo Baudo. Fino alla tragica, repentina e misteriosa morte, a soli 33 anni, nel 1994.

IL SETTIMO SENSO

SETTIMO SENSO EURIDICE AXEN INTERPRETA MOANA POZZI

Settimo senso. Moana Pozzi è il titolo dello spettacolo scritto da Ruggero Cappuccio, con la regia di Nadia Baldi, interpretato da Euridice Axen. Una messinscena in cui lo spettatore assiste a un immaginario dialogo tra una donna e un uomo in cui la protagonista enuncia la sua idea di pornografia, lanciando provocatorie affermazioni contro il potere, la politica, l'arrivismo, la seduzione, il tradimento.

E se ieri i protagonisti avevano i volti e le forme delle pornostar, le sottane di Cicciolina, i seni eleganti di Moana, le chiappe sconfinate di Milly D'Abbraccio, fino al trapano abruzzese di Rocco Siffredi, dive e divi autentici, portatori di insani pensieri, oggi ci sono i tentati e non riusciti epigoni a misura di cameretta. Bellocci, portatori al massimo di libretto in banca. O magari in cryptovalute.

SETTIMO SENSO EURIDICE AXEN INTERPRETA MOANA POZZI

Così un certo Samuele Cunto, ragazzino di 20 anni, eterosessuale, fidanzato, ormai ex operaio, pubblicando su OnlyFans pose ammiccanti con contenuti destinati a un'audience omosessuale o bisessuale ha guadagnato 21mila dollari in un mese. Quando prima il padre nell'azienda di famiglia gliene poteva garantire al massimo 1200.

Meglio di lui l'ex gieffino Dennis Dosio, in testa a tutte le classifiche per le ricercatissime e pagatissime foto dei piedi per le quali ha incassato fino a 800 euro. Per non dire delle quotazioni improbabili (si parla di 15mila euro per l'uso improprio di patatine fritte), fino al coinvolgimento del fratello Manuel che si definisce fluido e felice di dare soddisfazione alle persone che ammirano le sue nudità.

SOTTO A CHI TOCCA

samuele cunto onlyfans

Più esplicita Naomi De Crescenzo, netta dal punto di vista finanziario e addirittura fiscale: «Guadagno più di un politico. Questo tipo di lavoro ha dignità come tutti gli altri. Pago regolarmente le tasse: più del 40% dei miei introiti. Come regola non incontro mai nessuno». Realtà virtuale pura alla quale anche altri vip ex Gf non si stanno sottraendo: da Antonella Mosetti a Dayane Mello che ovviamente spiega ai suoi follower che su Instagram non troveranno mai quello che pubblicherà su OnlyFans.

samuele cunto onlyfans 1

Fino ad arrivare all'attrice porno più quotata del momento, Malena, che non rinuncia al suo profilo pornosocial così come la non meno nota Valentina Nappi. Piccola postilla senza importanza, o meglio, importante per l'unica cosa che conta: il business. Anche su OnlyFans, paradossalmente, vincono gli uomini: i modelli maschili, infatti, pur essendo di meno tendono a distinguersi come creatori di contenuti che generano più soldi. Banale legge di mercato. Unica nota positiva: non c'è traccia di politically correct. Solo molta solitudine ambosessi.

naomi de crescenzo onlyfans denis dosio onlyfans dennis dosio onlyfans 1 naomi de crescenzo onlyfans 1 naomi de crescenzo onlyfans 2 MOANA POZZI CON DAGO MOANA POZZI RICCARDO SCHICCHI, EVA HENGER E CICCIOLINA A UNA FESTA A DIVA FUTURA MOANA POZZI moana pozzi provocazione 3 moana pozzi provocazione riccardo schicchi moana pozzi ilona staller CICCIOLINA MOANA POZZI moana pozzi moana pozzi gioco di seduzione blitz moana pozzi moana pozzi 1 (2) moana pozzi 1 moana pozzi 2 moana pozzi supermacho moana pozzi riccardo schicchi moana pozzi 1991