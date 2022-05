NESSUN MATRIMONIO IN VISTA PER ALBA PARIETTI CON IL NUOVO COMPAGNO FABIO ADAMI

Ivan Rota e lo stakanovista Sor Rotella per Dagospia

arisa vito coppola

Dopo Andrea Di Carlo, Arisa ha formato una coppia affiatata con Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le Stelle. Entrambi avevano optato per una convivenza , ma ora la cantante ha voluto prendersi una pausa di riflessione. Pare che Vito Coppola abbia una propensione verso altre cose. Ma Arisa li sceglie con il lanternino?

Continua la corsa di Mara Venier, non solo con il suo successo con Domenica In, ma con le sue storie su Instagram. I suoi video con Alberto Matano, con il quale intrattiene un’amicizia più unica che rara nel mondo dello spettacolo, fanno uno sfracello di visualizzazioni. La “zia” di tutti continua a dimostrarsi unica e irripetibile.

Nessun matrimonio in vista per Alba Parietti: il compagno Fabio Adami ha già alle spalle due divorzi, Alba uno. La conduttrice e attrice è allergica al matrimonio perchè lo considera la tomba dell’ amore. La coppia però si è concessa una “luna di miele” a Ibiza dove hanno passato tutto il tempo abbracciati e mano nella mano.

ilary cicciolina

La conduttrice come un novello Frankenstein. Barbara d’Urso dice: “L’ennesima mia d’Urso-creatura sarà concorrente de L’Isola dei Famosi!”

Barbara D’Urso ha celebrato l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show con tutti i protagonisti in studio. Tutti, ad eccezione della vincitrice, Maria Laura De Vitis, che si è collegata con la conduttrice dall’Honduras. Le “D’Urso creature” invadono la tv in programmi per vip pur non essendo vip: creature che “Barbarie” ha radunato ieri sera al suo compleanno al The Dome a Milano mischiate alla “intellighenzia” meneghina. Tra i presenti, in un mix camp , Massimo Boldi, Valeria Marini e Alessandra Mussolini.John Waters avrebbe gradito?

alba parietti e il nuovo fidanzato

Cristiano Malgioglio ha dichiarato di avere un fidanzato turco, ma continua a esternare il suo amore per Channing Tatum: indossa magliette e gonne con l’effige del suo amato attore. Tiene sul comodino la sua foto. Si scrivono sui social e dovrebbero vedersi all’arrivo dell’ attore in Italia. È il turco cosa dice?

Sarà vero che Jeremias Rodriguez ha dovuto rinunciare a un programma televisivo per non aver concesso le sue grazie a una nota conduttrice?

In una puntata moscia dell’Isola dei Famosi, tra il taglio dei capelli di Guendalina Tavassi (che urla al fratello: “mi buchi una tetta”) e l’entrata di tre nuove sconosciute concorrenti a parte Mercedesz Henger, spicca come sempre Ilary Blasi che, rivolgendosi all’eliminata Ilona “Cicciolina” Staller, le dice:” sai che mia nonna da piccola mi chiamava Cicciolina?”. Al televoto Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Salvate Lory. Viva la foca…

blanco

Per primi avevamo dato la notizia del fine settimana in montagna a Pinzolo della ex coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Un settimanale ha loro dedicato la copertina parlando di un ritorno di fiamma, ma i due si erano riuniti per le figlie. Erano in compagnia di numerosi amici, ma nelle foto pubblicate neanche l’ombra…

Fantastica Carmen di Pietro che all’Isola dei Famosi durante la prova ricompensa si infila un pezzo di parmigiana nel reggiseno. La fame per la Di Pietro non conosce regole. Poi è gelosa del figlio Alessandro e quando vede arrivare le tre naufraghe gnocche non le saluta. Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis allungano la mano a Carmen per salutarla ma lei la tira indietro, negando loro il saluto. Quando Ilary Blasi chiede al figlio quale sia la sua preferisce e dice la De Vitis, ex (?) di Paolo Brosio, l’attrice sbrocca in posizione nomination.

denis dosio

Si infila le patatine nel sedere, ma dice che i contenuti che pubblica sono artistici. Ecco che Danis Dosio, dopo La Pupa e il Secchione, è ospite di Barbara D’Urso e parla dello scandalo della polizia. “Cosa è successo? Sono stato beccato nel bosco mentre facevo dei contenuti ( si, vabbé). Eravamo io e un mio amico, ci hanno beccato e ci hanno chiesto i documenti e di far veder loro il video girato. Per fortuna non c’era nessun video perché dovevamo ancora realizzarlo. Ci hanno lasciato andare”. E poi ha parlato dei suoi guadagni su Only Fans. Diecimila euro al mese? Emy Buono é la sua compagna e con lei vorrebbe fare altri “contenuti”. Rocco Siffredi è avvisato…

Vite da reality. Parliamo di Man Lo Zhang, che fece innamorare tutti alcuni anni fa al Grande Fratello 6. La cinese che oggi ha 41 anni è lanciatissima sui social come influencer.Da un po’ di tempo è fidanzata con il papà di Sophie Codegoni ,anche lui molto seguito sui social perché gestisce uno dei locali più alla moda di Milano. Ricordiamo che Sophie è reduca dal GF Vip.

carmen di pietro

Ed ecco Soleil Sorge: ”Sul mio rapporto con Alex ( Belli) non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto, io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. È stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori la Casa. Il bene resta, ma l’ho defollowato”. Finita la chimica artistica…

Blanco forever. Dopo essersi esibito con tanto di reggiseno in concerto, il cantante corre nudo per le la strada in mutande Calvin Klein imitando David Beckham. Peccato che in molti abbiano espresso dubbi sul contenuto delle mutande…Ridateci Francesco Gabbani.

alba parietti e il nuovo fidanzato 2