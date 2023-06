Arisa e Paola Iezzi come Fedez e Luis Sal ieri sera. Siccome in queste ore non sta succedendo niente di interessante… pic.twitter.com/luMkpkAaas — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) June 9, 2023

ARISA VS PAOLA IEZZI DI PAOLA E CHIARA

arisa

Se mi incontri per strada, tesoro, non mi salutare perché la gente ipocrita mi fa schifo. La verità prima o poi verrà a galla. Io lavoro veramente per la comunità LGBTQ+. Non faccio le festine, non metto i lustrini e vado in piazza a dire: “Viva l’Amore”

Cresci, e soprattutto impara che non si parla male degli altri quando gli altri non si possono difendere.

‘A bella, c’hai quasi 50 anni e non hai ancora imparato a vivere, dito medio.

PAOLA IEZZI

(…) Durante la conferenza stampa di presentazione del RomaPride 2023 Paola & Chiara, madrine dell’evento, hanno commentato le parole della collega Arisa, che nei giorni scorsi aveva spiegato di apprezzare la premier Giorgia Meloni, definendo il suo atteggiamento verso la comunità Lgbtq+ come quello di una «mamma severa e spaventata». Dopo quell’intervento era nata una polemica che ha portato la cantante a decidere di rinunciare all’evento.

paola e chiara

Sulla questione è intervenuta Paola Iezzi: «Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha fatto. Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo. Non tutti abbiamo la stessa self confidence nell’esprimere noi stessi.

arisa

Chiaramente non sono d’accordo su quello che ha detto, chiaramente esistono questioni più importanti della uscita diciamo infelice di Arisa. Penso che lei nella sua vita abbia vissuto il senso di esser discriminati. E questo lascia dei traumi, che formano delle paure grandi». E ancora: «Non dico di farle passare tutte ma aspettare prima di accanirsi su cose peraltro che portano lontano… Magari si parla tre giorni dell’uscita di Arisa che ha fatto un’uscita del c***o, scusatemi, infelice, e poi non si parla degli aspetti importanti di questa manifestazione».

