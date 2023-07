ASPETTANDO MARGOT - IL SUCCESSO PLANETARIO DI "BARBIE" HA RESO MARGOT ROBBIE UNA DELLE DIVE PIÙ AMATE DI HOLLYWOOD - DAL SUO DEBUTTO CON "WOLF OF WALL STREET", L'ATTRICE AUSTRALIANA È RICHIESTISSIMA DA REGISTI E PRODUZIONI, NON SOLO PER LA SUA BELLEZZA, ANCHE PER IL SUO CARATTERE: È STATA LA STESSA ROBBIE A SPINGERE PER CONVINCERE LA MATTEL A DARE LIBERTÀ TOTALE ALLA REGISTA DI "BARBIE" GRETA GERWIG - MA CON IL SUCCESSO SONO ARRIVATI I DETRATTORI: C'E' CHI LA ACCUSA PER I TROPPI RITOCCHINI ('A STRONZI: AVERCENE DI MARGOT ROBBIE!)

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per il “Corriere della Sera”

Barbie è il film dell’estate (in Italia ha totalizzato 16,7 milioni di euro di incasso, nel mondo ha superato i 750 milioni di dollari), ma soprattutto è il film di Margot Robbie. È suo perché lo riempie con magnetismo e bravura, ma è suo anche perché l’ha realizzato, come produttrice prima che come protagonista. Robbie sta vivendo un momento d’oro, arrivato peraltro dopo una serie di ruoli importanti che, a 33 anni, fanno di lei una diva di Hollywood nell’accezione più contemporanea: femminista, trasformista, imprenditrice oltre che attrice.

«È sbalorditiva in tutto quel che fa», aveva detto nel 2017 Martin Scorsese, quando l’aveva descritta per la lista delle 100 persone più influenti dell’anno di Time . D’altra parte era stato proprio il ruolo nel suo The Wolf of Wall Street , quattro anni prima, a lanciarla, grazie a un provino in cui aveva tirato un ceffone improvvisato a Leonardo DiCaprio.

[…] Nata nel Queensland, terza di quattro fratelli, Robbie ha avuto pochi rapporti con il padre: i genitori si sono separati quando aveva cinque anni ed è stata cresciuta dalla madre, fisioterapista, passando molto tempo nella fattoria dei nonni. I primi consensi sono arrivati con «Neighbours», soap opera australiana in cui all’inizio doveva fare qualche comparsata. Poi, il salto verso Hollywood e la lista di personaggi, sempre diversi, che hanno iniziato ad arrivare a catena: la cattiva e psicopatica Harley Quinn di Suicide Squad , la controversa pattinatrice Tonya Harding, l’austera Elisabetta I in Maria regina di Scozia .

Proprio Tonya , del 2017, le ha portato la prima candidatura all’Oscar (la seconda è arrivata con Bombshell - La voce dello scandalo ) ed è stato anche il primo successo della LuckyChap Entertainment, società di produzione che ha fondato insieme al marito, Tom Ackerley, e ai rispettivi amici d’infanzia. […] Con la LuckyChap predilige storie al femminile, tra film come Una donna promettente e serie come «Maid», e punta al controllo creativo dei suoi lavori.

Con Barbie l’ha dimostrato in pieno: è stata lei a convincere la Mattel a dare libertà totale alla regista Greta Gerwig, lei a voler lavorare proprio con Gerwig, lei ad «auto-scritturarsi» come protagonista, anche se inizialmente non doveva esserlo. […]

La sua bellezza è messa sotto la lente d’ingrandimento in centinaia di articoli che ipotizzano i più diversi (e mai confermati) interventi estetici, nonché portata come modello da chi chiede un ritocchino. Una Margot-mania a cui risponde con humor e affetto: è riemerso in questi giorni un video del 2022 in cui si ferma a parlare con un fan sordo usando la lingua dei segni. Ebbene sì, conosce anche quella. Altro che bambolina.

