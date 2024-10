ASSAGGIA 'STO "PUPONE"! "ER GIAGUARO" TOTTI COLPISCE ANCORA – “GENTE” RICOSTRUISCE L’INCONTRO GALANTE TRA IL CAPITANO E LA BOMBASTICA GIORNALISTA MARIALUISA JACOBELLI, FIGLIA DI XAVIER (EX DIRETTORE DEL CORSPORT) IN UN ALBERGO ROMANO – COSA HANNO FATTO NELL’ORA E MEZZA IN CUI ERANO ALL’INTERNO DELLO STESSO HOTEL? LA KIM KARDASHIAN DE NOANTRI, LEGATA IN PASSATO A MBAPPE’, CONFERMA LA LIAISON: “DUE PIÙ DUE FA SEMPRE QUATTRO, SE CI SONO LE FOTO, È EVIDENTE. GLI SCATTI SONO DI SETTEMBRE O OTTOBRE”. VI FREQUENTATE DA MOLTO? “NO COMMENT…” – TOTTI, ALLE PRESE COL DIVORZIO DA ILARY, IN QUESTI GIORNI E’ VOLATO A MIAMI CON NOEMI BOCCHI…

Maria Elena Barnabi per Gente

marialuisa jacobelli francesco totti gente 1

Un giaguaro può andare contro la sua natura di cacciatore? Può lo scorpione della favola di Esopo non pungere la rana che lo sta traghettando verso l’altra riva? Può un lupo perdere il pelo e anche il vizio? No, no, e ancora no: «Non può farci nulla, è la sua natura», scrive Esopo.

E infatti in queste pagine, signore e signori, vi facciamo vedere come Francesco Totti, nonostante gli anni che passano e vari tradimenti alle spalle, proprio non riesca ad andare contro il suo famoso istinto da giaguaro. L’ex bomber della Roma, da quasi tre anni legato a Noemi Bocchi (fu Dagospia a rivelare la relazione nel febbraio 2022) e in fase di divorzio dalla moglie Ilary Blasi, è stato fotografato mentre, scortato da un fido scudiero - una sua vecchia abitudine - entra in un albergo romano dove pochi minuti prima era entrata la bella giornalista sportiva di Mediaset Marialuisa Jacobelli. I due si intrattengono per circa un’ora e mezza. Poi lui esce e, sempre scortato dall’amico, se ne va. Dopo pochi minuti esce anche lei.

marialuisa jacobelli francesco totti gente 3

Che c’è di strano, direte voi? È una pura coincidenza. Peccato che lei al telefono, tra risatine, qualche imbarazzo e numerosi no comment, parlando con la sottoscritta si sia lasciata scappare che in effetti questa liaison esiste (poi ci torniamo, non siate impazienti).

Quindi, per tornare al giaguaro iniziale, quello stesso Francesco Totti che a tre mesi dalle nozze aveva tradito Ilary Blasi, allora incinta del loro primogenito Cristian, con Flavia Vento (lo sappiamo con certezza perché lei si confessò proprio con Gente nel 2005), quello stesso Totti che dopo 16 anni di matrimonio iniziò una relazione con Noemi Bocchi all’oscuro della moglie Ilary Blasi (lo sostiene lei nel documentario Unica di Netflix), ecco quel Francesco Totti lì è lo stesso che qualche settimana fa, nonostante i quasi tre anni di legame con Noemi Bocchi, ha incontrato in un albergo Marialuisa Jacobelli e, stando a quel che dice la giornalista stessa, avrebbe una relazione con lei. Et voilà, il giaguaro.

marialuisa jacobelli francesco totti gente 2

Tra l’altro per Marialuisa non è la prima esperienza con un calciatore: da qualche anno girava la voce che avesse avuto una storiella con Kylian Mbappé, attaccante francese del Real Madrid (attualmente accusato di stupro in Svezia) e al telefono lei ci ha confermato tutto. «È stato due o tre anni fa», ha raccontato a Gente. «È durata qualche mese. Ma poi è finita. Eravamo due ragazzi giovani, avevamo altre priorità nella vita. Succede».

Ma veniamo ai fatti e analizziamo la sequenza fotografica che vi presentiamo in esclusiva in queste pagine. Roma, esterno giorno. La giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, 32 anni, nuovo viso dello sport di Mediaset con un passato come tentatrice a Temptation Island, rientra in un lussuoso albergo del centro, dove alloggia dal giorno prima. La donna è figlia d’arte: suo padre è il famoso giornalista sportivo Xavier Jacobelli, ex direttore del Il Giorno, il Corriere dello Sport e Tuttosport, e respira pane calcio da quando è nata. Dopo essersi fatta le ossa nelle tv locali è approdata a Dazn e ora è a Mediaset.

marialuisa jacobelli francesco totti gente

Come si vede dalle foto, è una ragazza molto procace e sexy, il suo stile ricorda un po’ quello dell’imprenditrice e influencer Kim Kardashian: capelli lunghi neri, pelle perfetta, labbra piene e curve da capogiro che spesso esibisce sui social per il piacere dei suoi 4 milioni e passa di follower. Del resto: è giovane, bella, lavora nel mondo dello spettacolo, perché non dovrebbe farlo? Marialuisa, dicevamo, vestita con un completo nero con inserti in rete tattici e tacco 12 ai piedi (sono le famose So Kate del marchio Christian Louboutin, valore medio circa 700 euro), rientra nel suo albergo alle 13 in punto. Le sue curve e la sua lunga chioma scatenano più di un’occhiata degli uomini che la incontrano, compresi quelli al concierge.

totti

Alle 13.42 arriva Francesco Totti alla guida di uno “scooterone”. Dietro di lui, sul sedile, c’è un amico che scende, mentre Totti “spippola” con il telefono. L’amico chiede informazioni al concierge, Totti parcheggia lo scooter ed entrambi entrano nell’hotel, l’amico regge i due caschi. L’uomo poi esce e si allontana con lo scooter, per farvi ritorno dopo circa un’ora.

La presenza dell’amico, dicevamo, è una vecchia abitudine per Totti: per sviare i paparazzi, quando ancora la separazione da Ilary Blasi non era ufficiale, lasciava la sua auto a casa di un amico e poi si faceva accompagnare da Noemi, per non lasciare tracce. Del resto Francesco, nei suoi anni da imperatore di Roma, è sempre stato scortato da fidatissimi amici che lo aiutavano a farsi largo tra i fan, che prenotavano il ristorante per lui, che lo accompagnavano ai vari appuntamenti.

totti marialuisa jacobelli gente

È il destino delle persone molto famose: per fare le cose di tutti i giorni hanno sempre bisogno di assistenza e non sono mai al sicuro per quanto riguarda la loro privacy. Come questa volta. Per concludere la fredda cronaca raccontata dalle foto: alle 15.25 Francesco e il suo amico escono insieme dall’albergo, l’uomo era entrato poco prima, in modo da far risultare che Totti era lì con lui, mica con altri. Alle 15.35 esce anche Marialuisa. Tra l’orario in cui Totti entra e quello in cui esce è passata circa un’ora e mezza. Il tempo giusto.

marialuisa jacobelli 6

Quando ci è arrivata la notizia di questo servizio fotografico abbiamo chiamato subito Marialuisa Jacobelli, che in una lunga e cortese telefonata, tra parole sospese, risatine e ammiccamenti di fatto ci ha confermato tutto. Le cose sono andate più o meno così. È vero che conosce Francesco Totti? «Certo che lo conosco. Sono una giornalista sportiva, conosco tutti i giocatori. È il mio lavoro», ci risponde lei.

marialuisa jacobelli

E in effetti online si trovano più di una intervista che la giornalista ha fatto al Pupone. Proviamo ad affondare: Marialuisa, ci sarebbero foto che ritraggono lei e Totti entrare in un albergo romano. «Io dico no comment». Risatina. «Ma due più due fa sempre quattro». Pausa. «Se ci sono le foto, è evidente». Risatina. «Ma io dico sempre no comment». Sospiro. «Penso siano di settembre o ottobre». Vi frequentate da molto? «No comment». Ci conferma questa liasion? La sventurata rispose: «Sì».

