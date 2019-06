AURORA INCANDESCENTE – VACANZA BOLLENTE A MYKONOS PER LA FIGLIA DI EROS E MICHELLE HUNZIKER, AURORA RAMAZZOTTI CHE SI ABBANDONA A PICCANTISSIMI GIOCHI SEXY CON SARA DANIELE - LA RAMAZZOTTI HA ESIBITO COSTUMINI STRIMINZITI CHE HANNO ESALTATO LE CURVE DELLA CONDUTTRICE CHE HA PERSO 10 CHILI

aurora ramazzotti

Da www.tgcom24.mediaset.it

Vacanza bollente a Mykonos per Aurora Ramazzotti, che si è concessa qualche giorno di relax al sole insieme al fidanzato Goffredo Cerza e all'amica di sempre, Sara Daniele. Ed è proprio con lei che va in scena uno spettacolo piccante in spiaggia, che non è sfuggito ai fotografi di "Chi". In micro bikini, le due figlie d'arte scherzano e giocano sul lettino, tra coccole, risate e pose piccanti.

Sara e Aurora sono partite da sole per l'isola greca, dove altri amici le hanno raggiunte qualche giorno più tardi. Sul lungomare, le due si sono lasciate andare a giochi sexy, distese l'una sopra l'altra, attirando l'attenzione dei paparazzi e dei curiosi.

aurora ramazzotti

La Ramazzotti ha messo in mostra un fisico mozzafiato, esaltato dai costumini striminziti che ha scelto per questa estate. Il lato B è in primo piano, reso tonico e perfetto da tanto allenamento. Per prepararsi alla prova costume, la figlia di Michelle Hunziker ha smesso di fumare, ha iniziato a fare sport e ha perso quasi dieci chili. E i risultati si vedono!

