AUTO-CAFONAL! – MARIA MONSÈ CI INVIA LE IMMAGINI STRACULT DELLA CRESIMA DELLA FIGLIA PERLA, A CUI È TOCCATO VESTIRSI DI ROSA E CORALLO (C'ERA UN DRESS CODE) E SORBIRSI TUTTE LE FOLLIE DELLA MADRE. COMPRESO UN TUFFO IN IDROMASSAGGIO CON UNA COVER DI "DESPACITO" COME SOTTOFONDO E LE TELECAMERE DELLA D’URSO A RIPRENDERE IL TUTTO - C’ERA UNA LIMOUSINE A TEMA E IL MAGO HELDIN HA FATTO COMPARIRE DAL FUOCO UN COLLARE DI PERLE PER IL CHIHUAHUA “LADY DIOR” – VIDEO

LA CRESIMA DI PERLA MARIA MONSE'

Riceviamo e pubblichiamo da Maria Monsè

la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 5

Ciao Roberto ti potrebbe interessare la cresima di mia figlia con dress code rosa e corallo come i nostri abiti e la limousine in tema , festeggiata nel terrazzo di casa nostra. Approfittando della nostra piscina idromassaggio ci siamo fatte il bagno e abbiamo dedicato canzone alla D’urso: c’erano le sue telecamere. Anche il nostro chihuahua era vestito come noi in pizzo corallo. Si chiama Lady Dior. Il mago Heldin ha fatto una magia: ha fatto comparire dal fuoco un collare di perle per Lady Dior

Come una principessa: parata di vip alla cresima di Perla Maria Monsè

Da www.iltempo.it

la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 4

Proprio come in una vera favola Perla María Paravia, figlia dell’attrice Maria Monsè, ha ricevuto il sacramento della Santa Cresima. Emozionatissimi mamma e il papà Salvatore che sedevano accanto alla figlia insieme alla madrina, carissima amica di famiglia Roselyne Mirialachi. Ad attendere Perla fuori dai cancelli della scuola una magica sorpresa, una lunghissima Limousine color rosa shocking una delle ultime novità di Ghisu autonoleggi, in tema con il dress code dell’evento. Grande colpo di scena il momento in cui madre e figlia, sono salite a bordo sommerse da una marea di palloncini colorati col tema del princess party "Rosa e corallo" scelto per la festa che si è svolta nel lussuoso appartamento in una zona residenziale dei Parioli.

la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 6

La festeggiata ha indossato un abito disegnato da lei dello stesso tessuto come quello della mamma e l’amatissima Lady Dior il loro chiwawa in pizzo color corallo fatto cucire dalla bravissima stilista Raffaella Tirelli, Perla e Maria hanno lasciato tutti a bocca aperta per il loro outfit curato nei minimi dettagli, a partire dai gioielli personalizzati di Maria Euridice monili e per finire con le borse in corallo di Sacanò bags coordinate con un cestino in vimini rivestito di pizzo per Lady Dior.

la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 7

Sotto l’organizzazione attenta della nota organizzatrice di eventi e cake designer dei vip Cinzia Calicchio che segue da anni gli eventi di famiglia, la casa e tutto l’enorme terrazzo è stato allestivo con sculture di palloncini in nuance al tema del party, come la stessa Cinzia racconta ,si è avvalsa della collaborazione di un famosissimo negozio Romano che da anni segue tutte le feste mondane ma anche gli allestimenti per diversi programmi televisivi ; Roma Feste .Ancora una volta ad allietare gli ospiti la magica voce di Andrea Salvatori ,ormai diventato Dj di fiducia e corteggiassimo fra tutti i salotti Romani.

la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 3

Parecchi i volti noti che hanno voluto condividere questo momento di gioia per la famiglia Monsè Paravia , fra tanto L ‘immancabile Nadia Bengala ed il suo compagno , Emanuela Titocchia , le cantanti Rita Sensoli e Maria Federica Selvi che da poco ha inciso il suo ultimo singolo: “C’est la vie” che con le loro straordinaria voci hanno cantato per gli ospiti alcuni brani noti il bravissimo Mago Heldin che ha intrattenuto come sempre gli ospiti con uno spettacolo di magia che ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini , il famoso ritrattista delle dive Daniele Pacchiarotti lo showman Angelo Peluso, il maestro di Zumba Alex Rinelli ,i fotografi Matteo Pari e Antonello Martone, l’opinionista di Giletti Jolanda Gurreri, il noto ortopedico Giuseppe Castellani, l’agente Maria Luisa lo Monte, gli avvocati Giuseppe Cassese e Maria della Pietra, il chirurgo plastico Andrea Bitonti e il regista Marco Marcelli.

la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 2

Protagonista dell’evento un meraviglioso buffet allestito in standing dove spiccava un corner dedicato ai prodotti campani curato da Enzo Tammaro che ha deliziato i palati di tutti con una gigantesca treccia di mozzarella di bufala e con tante golosità che ha proposto come scamorzine e deliziose burratine al tartufo.

la cresima ultra cafonal di perla maria monse'

Altro corner d’eccellenza i prodotti Lucani fatti arrivare apposta per l’occasione dalla miglior azienda produttrice di Rocco Laginestra. Fra canti e balli il tempo è volato via in men che non si dica insieme al volo di centinaia di palloncini fatti esplodere da due colonne con un immensa palla creata sempre dalla bravissima Daniela di Roma Feste.

maria monse alla cresima ultra cafonal della figlia

Come non ammirare il meraviglioso tavolo dei dolci allestito in stile principesco con grandi scritte in 3D PERLA MARIA interamente ricoperte di brillanti Rosa, al centro del tavolo l’imponente torta a tre piani con un topper dove spiccava la sagoma di una principessa in abito rosa. Sul tavolo tante leccornie, Lolli pops, cap cakes con biscotti a forma di ballerina, angolo delle caramelle, una favolosa Oreo Cake ed un’ora c’è cake e per finire l’immancabile confettata. Maria e Salvatore come da usanza hanno omaggiato gli invitati con un piccolo cadeau: una rosa in ceramica con le perle, realizzata da "mon Amour" in esclusiva per Perla Maria.

la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 8 la cresima ultra cafonal della figlia di maria monse' la cresima ultra cafonal di perla maria monse' 1 maria monsè maria monse' 53 maria monse' 46 maria monse' 52 maria monse' 51 maria monse' 50 maria monse' 44 maria monse' 1 maria monse' 34 maria monse' 23 maria monse' 19 maria monse' 31 maria monse' 25 maria monsè MARIA MONSE maria monse' 24 maria monse versione sexy babbo natale 2 maria monse versione sexy babbo natale maria monse' 30 maria monse' 18 maria monse' 6 maria monse' 57 maria monse' 43 maria monse' 42 maria monse' 56 maria monse' 7 maria monse' 5 maria monse' 40 maria monse' 54 maria monse' 55 maria monse' 41 maria monse' 4 maria monse' 45 maria monse' 3 maria monse' 47 MARIA MONSE' maria monse' 2 MARIA MONSE' MARIA MONSE' MARIA MONSE' MARIA MONSE' MARIA MONSE' E LA FIGLIA MARIA MONSE'