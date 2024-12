Ivan Rota per Dagospia

noemi francesca fagnani

Samuel Peron, tornato a Ballando con le Stelle, dice di Selvaggia Lucarelli: “Selvaggia è una donna che stimo molto, ma a volte non condivido i modi con cui approccia. Lei è un fabbro, sa benissimo come usare i propri utensili per prendere il ferro e batterlo, creando quello che le serve. La conosco da anni e l'ho vista agire con Morgan, Asia Argento, Alba Parietti, con tutti. A volte va troppo sul personale, e lì è un chirurgo, altre invece è molto quadrata. Sicuramente però dà un senso alla sua votazione rispetto ad altri giudici."

Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio: Fabrizio Corona si è improvvisamente trasformato in un novello Mago Otelma. Dopo aver predetto che Diletta Leotta e Loris Karius si separeranno nel 2026, ora fa una predizione su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: avranno un figlio nel 2025.

teo mammucari

E poi Corona “riciccia” un’ altra bomba: “Non appena è stata annunciata la lista dei cantanti di Sanremo tutti hanno subito pensato al dissing che c’è stato tra Tony Effe e Fedez. I vari giornaletti e giornaloni hanno ipotizzato chissà quale scontro si potesse verificare tra i due. I complottisti hanno gridato al fatto che era tutto ordito ad arte. Ragazzi, qui la verità come al solito ve la diciamo solo noi: la vera potenziale lite che può accadere in quel di Sanremo vede sì protagonista Fedez, ma l’avversario si chiama Achille Lauro”.

E prosegue: “MOW aveva parlato mesi fa di un presunto tradimento da parte di Chiara Ferragni a Fedez con il cantante. Questa è una notizia che noi vi possiamo dare perché da fonti dirette sappiamo benissimo che Chiara, una volta finito il matrimonio, ha ammesso a Federico della liaison. Una cosa che lui non ha minimamente accettato ed è da quel giorno che i due non si sono più rivisti. Sicuramente per il rapper non sarà un ritrovo di amici quello del Festival”.

tony effe gaia

E poi abbiamo un altro Mago Otelma: secondo Tony Effe a vincere il Festival di Sanremo sarà Gaia con la quale ha duettato in Sesso e Samba: “Metto cinquanta K sulla vittoria di Gaia, Cinquanta mila”. La cantante ha ascoltato il pezzo e ha risposto su Instagram: “Tocchiamo ferro!”.

Stefano Dominella, presidente di Gattinoni (casa di moda della quale Mariotto è direttore creativo) ha detto che il loro legale difenderà Guillermo: “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison. Questa è un’assurda storia. Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica. Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci“.

helena prestes

Stella Bossar ieri si è laureata. A condividere questa gioia sono proprio Daniele Bossari e Filippa Lagerback, genitori della neodottoressa, che su Instagram hanno pubblicato un post con le immagini più belle dei primi festeggiamenti. "Momenti di gloria", scrivono. Complimenti virtuali da Lorenzo Jovanotti, Nicola Savino, Enzo Miccio e tanti altri.

Federico Fashion Style e Tina Cipollari sono stati molto amici sino a che l’opinionista di Uomini e Donne ha scoperto che Gemma Galgani, la dama tanto odiata da Tina, era cliente del suo stesso parrucchiere. Per diverso tempo Federico si è occupato delle acconciature della Cipollari che a Belve ha detto: “Sì, per un periodo mi sono fatta curare il look da lui. Poi ho smesso. Come mai? Perché non mi accontentava più. Sì anche mio marito è parrucchiere. Se è meglio il mio ex marito? Non perché è il mio ex marito, ma non c’è confronto, proprio come il giorno e la notte”.

fedez achille lauro

Noemi, fan di Belve, dopo l’ intervista a Teo Mammucari ha scritto su Instagram : “Incommentabile“. In poche ore il tweet ha spaccato ed é diventato di tendenza con migliaia di commenti: “E a giudicare dalle risposte al commento, sono in molti a pensarla come lei: “Non si manda a quel paese una signorina”. “Si è seduto con l’idea di andare per la sua strada ed è andato a sbattere”. “La Fagnani si è comportata con lui come con tutti gli altri ospiti”. “Mamma mia non ho parole, Francesca è stata esemplare”. “Ma non aveva mai visto Belve prima di andare dalla Fagnani?”.

GRANDE FRATELLO

fabrizio corona

Un bel due di picche da Javier, il bel pallavolista agli occhi bovini, a Helena Prestes. Ha detto a Maria Vittoria: “Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico.

E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.

elisabetta canalis

Nonostante l'abbia nominata, Luca vuole molto bene a Helena e, vedendola in sauna, ne approfitta per chiacchierare con lei. La ragazza si sente un po' stanca, le sembra che il compito di recuperare i rapporti con gli inquilini della Casa gravi solamente su di lei. Non vuole pretendere di essere capita, ma accetta che ognuno di loro prenda la propria strada.

Secondo l'attore, l'importante è che Helena segua un percorso dedicato solamente alla sua persona, senza farsi influenzare dal pensiero di amici come Javier o di nemiche come Jessica.

Per quanto riguarda Lorenzo Spolverato , Helena Prestes ammette che il ragazzo, giorno dopo giorno, sta perdendo fascino ai suoi occhi, non è così interessante come pensava. Sa che presto tutti lo capiranno e che si ricrederanno, così come ha fatto lei.

elisabetta canalis 78

Lorenzo su Maria Vittoria: “Io le ho consigliato di stare da sola ma non ci sa stare, stai tranquillo che tanto lei si autosabota da sola gliel’ho detto che si sta scavando la fossa da sola”.

Maria Vittoria delirante: -"Sono io che l'ho protetto ...Perché se io avessi potuto parlare...Sono stata tanto buona, sono voluta passare io, come la merda”. Ma in che senso ha protetto Tommaso?

elisabetta canalis 69 elisabetta canalis 67 elisabetta canalis 2 elisabetta canalis 5 yulia bruschi shaila helena prestes elisabetta canalis 6