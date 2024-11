AVANTI, C’E’ GOSSIP! NELLA VICENDA BASCIANO-CODEGONI ENTRA A GAMBA TESA SELVAGGIA LUCARELLI – IL MESSAGGIO DI ANNA KALINSKAYA E L’INDIZIO DELLA CRISI – ALICE CAMPELLO, DOPO L’ADDIO A MORATA, SI DIVERTE CON LE AMICHE – ICARDI INCAZZATO PER I TRADIMENTI DI WANDA NARA, SI CONSOLA SUBITO: LA DONNA CHE STAREBBE FREQUENTANDO FA L'AVVOCATO - SCAMARCIO: “LE FRASI SESSISTE A BELVE? ERANO UNA BATTUTA, SONO STATO FRAINTESO” – COSA C’E’ DIETRO L’OSTRACISMO DI MARIOTTO NEI CONFRONTI DI BIANCA GUACCERO A “BALLANDO” – TUTTO SUL "GRANDE FRATELLO" CON LA MANTIDE FEDERICA PETAGNA E LA SCENATA DI GELOSIA DI ALFONSO, JAVIER MARTINEZ E IL SEGRETO DI LORENZO E HELENA...

Ivan Rota per Dagospia

Sinner vince la Coppa Davis e Anna Kalinskaya fa l’enigmatica su Instagram pubblicando una foto che ritrae il panorama di Miami e una frase eloquente, "So peaceful" ovvero "Che pace"

Alice Campello dopo l'addio a Morata, si regala una serata con le amiche tra sorrisi e brindisi. Con lei anche Laura Barriales, ex di Gibernau..

Il giornalista argentino Pepe Ochoa avrebbe dichiarato nel programma "Los Angeles de la Manana" (LAM) di aver ricevuto da Mauro Icardi informazioni secondo cui Wanda Nara lo avrebbe tradito in più occasioni durante il loro matrimonio. In passato, la conduttrice aveva accusato pubblicamente Icardi di infedeltà, portando a separazioni temporanee. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere in attesa di un figlio dal rapper, notizia che avrebbe suscitato la reazione furiosa del calciatore del Galatasaray

PS: Dopo Wanda Nara, Icardi è stato visto in compagnia di Ángela Burgos, avvocato che è stata subito identificata come una possibile nuova frequentazione. Poi Icardi avrebbe trascorso diverse serate insieme a una giovane modella. Attendiamo sviluppi.

Nella vicenda Basciano-Codegoni entra a gamba tesa Selvaggia Lucarelli: “Quindi, dopo minacce di morte a lei (la ex) e un’aggressione a un amico di lei, quello denunciato va in galera, poi viene rilasciato (che non significa “è finita qui”), annuncia vendetta e sputtanamento pubblico nei confronti della ex. Il suo amico ex galeotto (si riferisce a Fabrizio Corona) pubblica un video di quando la denunciante si divertiva a una festa per far capire che è una poco di buono, poi il denunciato si fa intervistare dall’amico ex galeotto per lasciar intendere che lui è buono, una vittima, mentre lei, la denunciante, mente e fa i festini e chissà che altro. E i giornali che fanno? Riprendono la versione del povero ragazzo, quello che le scriveva “se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa”.

Marco Merati Foscarini parla della donna che ha amato: lei aveva 42 anni, lui 57. Il vedovo di Anna Kanakis racconta l'ultimo giorno dell'attrice a un anno dalla sua tragica morte. “Non voleva che stessi lì, mi ha detto: vai via, ma non me ne sono andato…Al pronto soccorso Ematologico del Policlinico Umberto I di Roma, ci sono tre targhe che la ricordano. E' una struttura geniale, ma è pubblica, ha poche risorse e Anna ha rifatto tutto il reparto, dove fra l’altro è mancata”.

La “saggezza” di Riccardo Scamarcio ha fatto incazzare molti. Ecco cosa ha detto: “In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli". Tra gli incazzati Lino Guanciale che ha messo "like" a un post su Instagram del giornalista Lorenzo Tosa in cui si legge: "Se volete un’idea del perché il patriarcato è tutt’altro che finito, potete provare con l’agghiacciante intervista di Riccardo Scamarcio. Avrebbe potuto scusarsi. Approfittare dell’occasione per dire qualcosa, non dico di progressista, ma almeno dignitoso sul tema. Invece Scamarcio si avventura in una serie delirante di discorsi da bar”.

“Le frasi sessiste a Belve erano una battuta, sono stato frainteso”. Ospite del Vanity Fair Stories, Riccardo Scamarcio è tornato a parlare delle recenti dichiarazioni rilasciate a Belve sulle donne (“il maschio capobrano e la donna che si occupa dei figli”). “I social sono un gioco al massacro”, ha dichiarato.

Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno di Chiara Ferragni, è stato sposato con Nicole Moellhausen, imprenditrice di origini tedesche residente a Milano. I due hanno divorziato un anno fa dopo sette anni di matrimonio e dalla loro relazione sono nati tre figli. La fine del loro matrimonio rimane un mistero, ma ci sarebbe di mezzo “una delle più affascinanti di Milano”. Il nome gira di salotto in salotto. Aiutino: l’altezza non è sempre mezza bellezza…

E Chiara Ferragni, in versione Liala, in questo nuovo delirio di strategica sovraesposizione, pubblica: “Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero…”

A Ballando con le Stelle, Guillermo Maritto non da mai 10 alla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Si dice che lo stilista ce l’abbia con la Guaccero perché anni orsono preferì indossare abiti di un’altra casa di moda facendolo inbufalire. La giurata del popolo Rossella Erra si é scatenata: “Ma ha messo a tutti dieci e a loro ha dato sette?! Sì, stasera lui ha messo sempre dieci, poi arrivano loro e dà un sette! Ma vergognati! Vergogna, vergognati! Falsa la gara così, non si può“.

Timothée Chalamet ha interpretato Bob Dylan nel film A complete unknown. L’attore lanciato dalla “porno pesca” in Chiamami col tuo Nome, ha rivelato che, per entrare nella parte, ha deciso di vestirsi come Bob Dylan, parlare e rispondere come lui e sul set ha voluto che nessuno gli facesse visita.

E Levi, nipote di Bob Dylan, é un idolo della Gen Z: bello, talentuoso, modello, attore e per poco musicista. La vita sentimentale di Levi di solito è avvolta nella discrezione, ma ora come accaduto a Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo e Camila Cabello, si è trovato al centro di un triangolo quando ha cominciato a frequentare la modella Meredith Mickelson, flirt di Matt Healy prima che il frontman dei 1975 si mettesse con Taylor Swift. L'intreccio tra i due non finisce qui, perché nel 2023 Healy ha iniziato a frequentare la modella Gabbriette Bechtel, ex love interest di Levi Dylan.

Ve le ricordate Simona Ventura e Valeria Marini cantare Madonna a L’Isola dei Famosi sulle note di La Isla Bonita. “Non avevamo fatto le prove, io venivo direttamente da L’Isola dei Famosi? “…c’era una scala trasparente e io stavo per cadere quando sono entrata” si è giustificata la Bambola di Bigas Luna. “A me hanno detto ‘Valeria vuole cantare con te La Isla Bonita’ io non l’avevo mai cantata prima“, ha detto Simona Ventura prima di rivedere quello scempio di anni orsono su Rai2. Ebbene, ieri sera hanno fatto anche peggio.

GRANDE FRATELLO

La beatificazione (non riuscita) di Lorenzo Spolverato: Alfonso Signorini dice: “Dicono che lui sia irruente e che non rispetti le donne. Voglio approfondire l’argomento con lui, anche perché lunedì sarà la giornata contro la violenza sulle donne”. E Lorenzo: “Chiedo scusa per i miei atteggiamenti. Questa mia aggressività da dove nasce? Sto cercando di controllarla. Sicuramente il quartiere in cui sono nato, lì c’erano tante urla, grida, si picchiavano. Già da lì vedevo questo. Poi, salendo più a casa, la mamma era preoccupata. È come se io pensassi che quell’atteggiamento lì fosse giusto. A scuola? Il quartiere non era facile, frequentavamo persone che mi obbligavano a fare cose per conto loro come picchiare o rubare al posto loro…anche nel mondo del lavoro e della moda è stato così. Ci sono stati dei comportamenti tipo ‘ti metto i piedi in testa e devi stare zitto’.”

Javier Martinez ha detto a Lorenzo Spolverato di sapere il suo segreto: “Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi voluto metterti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So il segreto. Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui. Parlo di cose che è meglio che non escano fuori in questo contesto! Se io avessi voluto, le avrei tirate fuori! Sappi che se io sotto la corazza da buono sono così meschino… Se sai di cosa parli allora dillo. Non è vero? Neghi? Io non lo dico perché non c’entra con me“. Il segreto di Pulcinella é che Helena Prestes e Lorenzo avrebbero avuto una storia prima del Grande Fratello.

Lorenzo ha cercato di zittire il suo coinquilino: “Ma non ho detto che sei cattivo, em… tu conosci solo bianco o nero? So bene di cosa parli. So bene di cosa parli. Ho capito bene, fidati che lo so, sono più sensitivo ed empatico di quello che tu pensi. Non lo dico, perché vuoi portarmi a dirlo. Allora non hai il coraggio tu di dirlo. Non esiste buono o cattivo. Questa verità tra me e lei… so che non te ne frega. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce. Io ho detto che hai una corazza da buono, ma non voglio dire che dentro sei cattivo“.

La scelta di Federica Petagna: il suo ex Alfonso o il tentatore Stefano? Lei si è sfogata con le Non è la Rai e ha loro detto di essere davvero molto confusa, le due inquiline le hanno ribadito che la sua non è una situazione semplice e non vorrebbero essere al suo posto. Poi Federica ha iniziato a dire che forse è il momento di stare da sola. Ecco, forse è meglio.

E poi Alfonso le dice: "Io mi sono esposto perché tu avevi detto che avevi chiuso definitivamente, mi avevi detto di aver chiuso al 100%”…Avresti dovuto dirgli ‘Toglitelo dalla testa, tra me e te non ci sarà nulla‘, questa frase c'è o non c'è?". Federica ha risposto: "Non ti posso rispondere". E lui: "Allora non ci sono io e non ci sarò mai più, mi dispiace. Visto che devi scegliere per forza qualcuno perché sola non sai stare, fai così: scegli lui. Ciao”. Conclude Federica: "Sei un bambino". Lui sarà anche un bambino, ma lei recita male la parte della mantide.

Per finire Stefano ha ammesso di aver coperto Federica sulla loro relazione prima di entrare, mentendo dicendo che la loro fosse una “frequentazione” quando in realtà erano fidanzati e stavano insieme.

La Iena. Javier: “…il video più bello è stato quello di ieri sera era tra Jessica e Luca!” Maria Vittoria: …sarò cattiva… ma Luca sta avendo più clip in puntata grazie a Jessica”.

