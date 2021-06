LA BASSISTA DEI MANESKIN VICTORIA DE ANGELIS STAVA PER ESSERE INVESTITA AD AMSTERDAM : SI È INTRATTENUTA UN MOMENTO DI TROPPO SULLA CORSIA DEDICATA AGLI SCOOTER E ALLE BICI E HA RISCHIATO GROSSO. PER SUA FORTUNA IL CANTANTE DELLA BAND, DAMIANO DAVID, SI È ACCORTO DEL MOTORINO CHE STAVA ARRIVANDO A GRAN VELOCITÀ CON DUE RAGAZZI SENZA CASCO E… - VIDEO

amsterdam victoria de angelis sta per essere investita e damiano la salva

I Maneskin stanno continuando a vivere un momento d’oro dal punto di vista artistico: dopo i trionfi al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021, la rock band italiana ha sfondato anche le classifiche internazionali, e in particolare quella della Gran Bretagna, dove hanno raggiunto il settimo posto con il brano in inglese “I wanna be your slave”. Tra le band uscite dall’Eurovision, i Maneskin sono quelli che hanno avuto più successo in Gran Bretagna negli ultimi nove anni: mica una roba da poco.

Un episodio molto curioso si è però verificato ad Amsterdam, dove si trovavano nelle scorse ore i membri della rock band: appena scesi dalla macchina, la bassista Victoria De Angelis si è intrattenuta un momento di troppo sulla corsia dedicata agli scooter e alle biciclette e ha rischiato seriamente di essere investita. Per sua fortuna Damiano David si è reso conto della situazione e, avvertito il pericolo, ha tirato a sé la compagna di band, salvandola da una bruttissima situazione.

maneskin all eurovision

Anche perché i due ragazzi che sopraggiungevano sullo scooter stavano andando a velocità piuttosto sostenuta, tra l’altro senza casco, visto che in quel tratto non è obbligatorio in Olanda. Passato lo spavento, i Maneskin hanno poi scattato una foto insieme ai loro amici presenti in quel di Amsterdam, dove si saranno certamente goduti la serata.

