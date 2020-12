kira noir 4

Barbara Costa per Dagospia

"Kira Noir ama i ca*zi bianchi e grandi": trovi qualcosa di sbagliato in questa frase? Cosa c’è, ti mette a disagio, non ti piace? Detesti l’accoppiamento di colori? O la aborri perché non hai un caz*o, bianco, e nemmeno grande?

skyler lo tw 4

Tranquillo, quello che hai letto è il titolo di un porno, e poi, amico, stai allegro, perché a Kira Noir i peni piacciono al di là del colore ma soprattutto, in privato, non li vuole grandi, e per questa nobilissima ragione: a Kira piace l’orgasmo anale (“è più intenso, mi fa urlare e tremare in tutto il corpo!”) e la penetrazione anale migliore avviene con peni se non sotto la media comunque nella media, benché lei sia convinta che “gli uomini dal pene non grande spesso si sentono in dovere di compensare una tale… "mancanza", applicandosi a farti abbondanti cunnilingus, e garantendoti orgasmi multipli!”.

Brava Kira, furba, ma un uomo, a dedizione orale, va educato, a volte guidato, e poi, chi vogliamo prendere in giro? La pornostar Kira Noir predica bene ma porna diversamente: è sua specialità la doppia e tripla anale, e se tu vuoi sapere come fa un ano, su un set porno, a ricevere simili calibri, prego, leggi qua: “Ti devi preparare, dal giorno prima, con una dieta, o stando a digiuno.

skyler lo tw 3

Non devi avere paura, perché la paura ti fa irrigidire. Devi esser rilassata al 100 per cento. Se sei rilassata, il tuo ano è rilassato. E però, la prima volta, di una doppia anale, su un set… la prima volta è un casino! Ci vuole un’enormità per farli entrare e uscire! E prima devi allargare il tuo buco con plug e dildo anali via via più grandi. Nel porno usiamo giocattoli enormi. Appositi”.

Kira Noir ha 26 anni, e 200 milioni di visualizzazioni su Pornhub (finora). Kira non ha mai fatto un lavoro "normale": si è sposata a 18 anni, con uno di 28, a casa portava uno stipendio da modella di nudo.

A lui non piaceva. Diceva che era un lavoro da p*ttana. Uno così, puoi solo sputargli in faccia, e mollarlo, all’istante, quel che Kira ha fatto, trasferendosi a St. Louis, e dandosi al sesso lesbico, scoprendo felicemente la sua bisessualità, con le nuove colleghe del suo nuovo lavoro: pole-dancer d’un celebre "Hustler’s Club".

skyler lo tw 2

Ballava, e nei suoi spettacoli faceva pure sesso dal vivo, sul palco, con le altre ragazze (proibito farlo con un uomo!) e si esibivano in baci, giochi di lingua, di dita, penetrazioni con sex-toys. Finito il lavoro, Kira si portava a letto le donne che voleva, a volte anche qualche maschio, ma solo a pagamento: la scintilla col porno è scoccata quando Kira si è ritrovata, sul palco, a bere squirting in uno spettacolo della super pornostar Bonnie Rotten.

Fu amore a prima vista. Kira è corsa a Los Angeles, scegliendosi un nome d’arte che rispecchiasse nell’immediato il colore della sua pelle: no Kira Black (nel porno ci sono già fin troppe Black, e fin troppo famose) meglio la versione francese, seppur Kira Noir ha ascendenze afro, giamaicane, e una sua nonna è cinese.

kira noir 7

Black, interracial, brown, tutti termini divenuti "proibiti" con cui ci hanno scassato per mesi: mai il porno li ha tolti dal mercato, sono i termini tra i più cercati, visti, apprezzati, sono le categorie dove Kira fa furore. Guardala nelle foto: perché credi io le abbia scelte quasi tutte incentrate sul suo lato B? Come se esistesse prova migliore dell’esistenza di un qualche dio! Che scultura!

A che pensi Kira Noir debba il suo successo? Kira è nel porno da 5 anni, ma è in quest’anno maledetto che il suo nome nel settore è esploso: non solo ha lavorato – fuori lockdown – per le case di produzione più rinomate, non solo è una "Spiegler Girls" (cioè è rappresentata da Mark Spiegler, un peso massimo tra gli agenti) ma è stata scelta quale ambasciatrice del marchio Pornhub, e presentatrice – insieme a Skyler Lo – degli Oscar del Porno 2021, in cui è in gara in più di una categoria.

kira noir 6

A proposito di Skyler Lo: sai chi è? È una cam-girl, porno, in ascesa, i suoi show in diretta-cam, specie se lesbici, specie dove si sculaccia, attirano folle di spettatori, son seguitissimi, si smania, si sgomita per vederli. E si paga. Dico, ma hai visto che sedere, e che seni (rifatti)? Skyler Lo, 26 anni, latina, nata in Texas ma cresciuta in California, è – con Kira Noir – il presente e il futuro del porno il più promettente e, importantissimo, rappresentano quel che per me si deve davvero intendere per emancipazione.

Al diavolo femminismo, boldrinate, parità dei diritti, quote rosa, e bla bla bla… ancora stai appresso a queste lagne? Ma combatti, ragazza, scegli, assumi responsabilità, e quel che vuoi prenditelo, afferralo, e fregatene se lo freghi a un uomo o a una donna!

skyler lo tw

Dice Kira: “Un mio nuovo porno, l’ho girato con la trans Daisy Taylor: è il sesso che voglio anche nel mio privato! Io voglio questa vita qui, voglio questa libertà qui, voglio andare a letto con chi mi pare, di qualsiasi sesso, e scelta e orientamento sessuale, e voglio continuare a fare porno: è un lavoro impegnativo ma stupendo, che non cambierei con nessun altro: dì un po’, tu mi ci vedresti, a timbrare il cartellino, in un ufficio, dalle 9 alle 5?!?”.

