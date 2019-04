AVETE VOGLIA DI UN'ALTRA BUFALA DEL ''MISTERIOSO'' MARK CALTAGIRONE? ECCOLA! LUIGI FAVOLOSO MOSTRA LA LORO CHAT SU INSTAGRAM: ''IL MIO E' UN PROFILO FAKE, CHI VUOI DENUNCIARE?'' - LA MICHELAZZO SMENTISCE: ''NON C'È LA MIA AGENZIA DIETRO'', MA PURE IL KEN UMANO (CHE ERA RAPPRESENTATO DA LEI) DICE DI AVER RICEVUTO MINACCE DAL FAKE CALTAGIRONE

DAGONEWS

"Nel maggio 2018 un profilo Instagram che si chiama Caltagirone_Mark inizia a scrivermi dei messaggi, in un primo momento, carini. Mi ha iniziato a proporre delle cose lavorative abbastanza bizzarre a cifre improponibili: 'Ma con Nina allora ci stai ancora! Perché non organizzate una paparazzata al mare per esempio, ti faccio avere dei costumi così li mettete'", a parlare è Luigi Favoloso, ex compagno di Nina Moric, intervenuto nell'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso.

Il potente costruttore che riceve premi in Albania e costruisce oleodotti in Libia propone la sponsorizzazione di costumi da bagno? "Rispondo: 'Ciao caro, purtroppo non sono interessato, non abbiamo mai fatto questo genere di cose. Mi spiace.' Dopo il mio rifiuto per questa collaborazione mi scrive: 'Se vuoi sapere chi sono chiedi a Cosimo di Livello Alto. Lui mi conosce da anni, siamo amici, anche i nostri figli sono amici. Chiedi a lui'", aggiunge Favoloso che contatta tal Cosimo che spiega: "Non ci ho lavorato più però l'ho incontrato, sembrava un 55enne, un bell'uomo brizzolato (come l'avvocato cagliaritano che ha subito il furto delle sue foto social?), molto distinto un po' ambiguo, diceva delle cose poi cambiava versione.

Il Caltagirone chattante racconta a Favoloso di essere amico di Eliana Michelazzo e di Angelo Sanzio, il Ken umano italiano però smentisce: "Non è un mio amico. Da lui ho soltanto ricevuto delle minacce molto velate via Whatsapp". L'ex della Moric chiede dunque un incontro ma qui i toni cambiano: "Mamma Luigi, quanto te la tiri! Io ti faccio il bonifico, che imprenditore sei? Sei un pezzo di merda", Favoloso si difende: "Se continui ti denuncio."

Il profilo Caltagirone_Mark fornisce questa risposta che lascia pochi dubbi: "E chi denunci un profilo fake? Non sai nemmeno chi sono. Vai dalla polizia a denunciare Mark Caltagirone, è un nome di fantasia. Ti sto prendendo per il culo. Sveglia Luigi!". In studio la Michelazzo smentisce categoricamente che dietro l'account ci fosse la sua agenzia: "Angelo è andato via dall'agenzia e ora mi fa la guerra. Sono fintissime queste chat, stanno montando dei teatrini per uscire fuori. E' una grande falsità, stanno entrando tutti in questa storia. Si fanno pure gli alibi. Venisse qui, mi portasse i cellulari. Sono schifata, venga lui e l'altro amichetto suo, Sanzio. Che vergogna, stanno creando degli alibi. Stanno andando contro me e la mia socia. Stanno esagerando".

