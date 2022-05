6 mag 2022 19:04

AVRESTE MAI PENSATO DI VEDERE CRUCIANI FAR DA PACIÈRE? - IL CONDUTTORE DE "LA ZANZARA" RACCONTA COME SI È MESSO IN MEZZO ALLA SCAZZOTTATA TRA SGARBI E MUGHINI: "IO HO PRESO GIAMPIERO E IN QUALCHE MODO L'HO SALVATO. GLI HO EVITATO GUAI PEGGIORI. SONO DA SEMPRE PER LA FILOSOFIA 'EVVIVA LO SCONTRO VERBALE', IL TRASH TALKING E LA RISSA A PAROLE, MA NON SI DEVE MAI ANDARE OLTRE…"