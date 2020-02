19 feb 2020 19:18

AVVERTITE TUTTE LE DONNE D'ITALIA: ELODIE È COMPLESSATA PER LA SUA MAGREZZA - VIDEO: ''MI SONO STANCATA DI DOVERMI DIFENDERE DA CHI DICE CHE NON MANGIO. MASINI È STATO MALEDUCATO, MI HA TRATTATO COME SE AVESSI UN PROBLEMA ALIMENTARE. PIÙ VOLTE, UNA DIETRO AL PALCO PRIMA DI ESIBIRMI! NON È DA STRONZO?'' - MORALE: LA DONNA PIÙ SEXY DI SANREMO SOFFRE PER I COMMENTI SULL'ASPETTO COME TUTTE LE ALTRE…