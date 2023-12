LUDOVICA FRASCA, EX DI LUCA BIZZARRI, IN LOVE CON UN ALTISSIMO DIRIGENTE MEDIASET. DI CHI SI TRATTA?

AVVISATE ALBERTO MATANO: A REMARE CONTRO IL VICEDIRETTORE AD PERSONAM DELLA RAI CI SONO DUE SUOI "COLLEGHI" CHE ASPIRANO A CONDURRE “LA VITA IN DIRETTA”. CHI SONO? DANDOLATE PER "OGGI":

Alberto Dandolo per Oggi

sinner volandri foto calabro gmt 58

Jannik Sinner ha recentemente emozionato l'intera Italia con le sue prestazioni ad uno dei più blasonati tornei di tennis a livello mondiale. Le dirette televisive che lo vedevano protagonista hanno infatti avuto un inaspettato pieno d'ascolti. Forse non tutti sanno che il giovane campione potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Un esempio di gioventù sana e tenace che ha sedotto Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più importante del Paese. In queste ore fervono contatti e riunioni per garantire alla Rai la presenza di Jannik sul palco dell'Ariston. La tv riuscirà a sedurre il talentuoso tennista?

asia argento morgan

Asia Argento sta vivendo una seconda vita! Si è liberata dalle dipendenze (in primis dall'alcol ndr) grazie a gruppi di sostegno ad hoc e all' amore del suo giovane fidanzato Michele Martignoni, campione di arti marziali miste. La bella Asia, in virtù della nuova serenità raggiunta, è in questi giorni assai vicina al suo ex compagno Morgan che è stato mandato via da X Factor per alcune sue insostenibili "intemperanze". La Argento gli ha infatti manifestato privatamente la sua solidarietà e il suo sostegno affettivo. D'altra parte anche lei nel 2018 fu "licenziata" dallo stesso programma per una vicenda giudiziaria da cui fu poi assolta. Censure televisive preventive?

alberto matano

Alberto Matano è stato da pochi giorni nominato vicedirettore ad personam intrattenimento daytime della Rai. Non è una promozione da poco, tutt’altro. L’ex mezzobusto del Tg1 affiancherà il Direttore Angelo Mellone e condividerà con lui il potere decisionale in materia dell’Intrattenimento Daytime, una delle sezioni strategiche negli assetti di Viale Mazzini. Una svolta importante nella sua carriera, arrivata a coronamento di un percorso lungo e di successo. Forse non tutti sanno che a remare contro il giornalista calabrese ci sono due suoi colleghi interni alla Rai. Due conduttori suoi "amici" che, pur avendo ciascuno un suo programma, aspirano a condurre Vita in diretta il prossimo anno. Trattasi di un conduttore vicino a Giorgia Meloni e di uno molto amato dalla Lega. Chi la spunterà?

ludovica frasca

Giorgia Meloni nei giorni scorsi con un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi ha espresso solidarietà e vicinanza alla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli per le minacce e intimidazioni ricevute a seguito di una missiva con un proiettile a lei spedita. Un atto pubblico dovuto, che però non stempera le tensioni private tra le due primedonne. Forse non tutti sanno che i rapporti tra Giorgia e Licia sono assai tesi da lungo tempo. Fu proprio la Ronzulli infatti a non invitare la premier al matrimonio morganatico di Silvio Berlusconi con Marta Fascina.

La Presidente del Consiglio ci rimase male nonostante il Cavaliere il giorno dopo le nozze le avesse telefonato per scusarsi del mancato invito. Ma Giorgia non dimentica e a elezioni vinte fece fuoco e fiamme per non fare entrare nell'Esecutivo la ambiziosa Ronzulli. Tra le due i rapporti restano ancora molto altalenanti e tutt'altro che distesi. Una tregua pubblica momentanea che ha il sapore di una formale cortesia istituzionale.

meloni berlusconi salvini ronzulli

Milly Carlucci è disposta a tutto pur di consolidare ed incrementare gli ascolti di questa ultima edizione di Ballando con le stelle. Dopo aver speso una fortuna per coprire i costi dei cahet dei famosi ballerini in erba, la irrefrenabile Milly punta ora all'effetto sorpresa nella scelta dei ballerini per una notte. Non tutti sanno che la conduttrice starebbe da tempo corteggiando Zlatan Ibarhaimovic per averlo come ospite d'onore in una delle prossime puntate del suo show. Il noto calciatore però nicchia e non manifesta, al momento, alcun entusiasmo. La ragione? Questione di budget : la produzione della trasmissione non riuscirebbe a coprire la cifra per assoldare il campione. Milly riuscirà a trovare una soluzione?

ludovica frasca

Ludovica Frasca è stata una delle veline di Striscia la notizia più note e chiacchierate degli ultimi anni, soprattutto per la sua storia d'amore durata quattro anni con il comico Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo. La bella partenopea, ora in grande ascesa come influencer, ha trovato un nuovo amore e lo ha pescato sempre in quel di Cologno Monzese. Trattasi di un altissimo dirigente di Mediaset che ha un grande potere in ambito pubblicitario. Tra i due la storia è segreta e viene vissuta con grande discrezione. Ma c'è chi giura che a breve saranno costretti ad uscire allo scoperto...

ibrahimovic

Il noto showman dietro le quinte dello show a cui partecipa sta irritanto colleghi e maestranze con le sue bizze da primadonna. È però assai tutelato dalla produzione perché è funzionale al programma. Chi è?

La nota conduttrice ex fidanzata di un potente politico sta portando buoni risultati con il suo nuovo programma in Rai. Gira voce che il prossimo anno le verrà affidato uno spazio di maggiore peso...

giorgia meloni licia ronzulli. ludovica frasca 1 sinner volandri foto calabro gmt 55 OGGI - 30 NOVEMBRE 7 DICEMBRE 2023