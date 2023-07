Alberto Dandolo per Oggi

"Non ci andrei mai, faccio l'artista non il trash", con queste parole Ornella Muti ha smentito i rumors su una partecipazione al Grande Fratello. La famosa attrice, il cui curriculum si distingue per la sua lunghezza, è stata molto corteggiata negli anni anche da Milly Carlucci. Muti ha però detto no a Ballando con le stelle.

Tempo di novità e promozioni per Tiberio Timperi. Il conduttore, impegnato quest'estate alla guida di Unomattina, da settembre condurrà al posto di Salvo Sottile "I Fatti Vostri". Al suo fianco ci sarà Anna Falchi ma gira voce che il giornalista avrebbe caldeggiato inutilmente l'arrivo dell'amica e collega Ingrid Muccitelli, quest'ultima è però riconfermata alla guida di Unomattina in Famiglia.

Luisella Costamagna, dopo la vittoria a Ballando con le stelle, tornerà alla conduzione di un programma in seconda serata su Rai2. Tango, questo il titolo, non sarà però il suo unico impegno. Debutterà su Rai Radio 1 ma con un partner a sorpresa: Francesco Storace. Due giornalisti sulla carta molto distanti. Come se la caveranno?

La delusione di Elena Santarelli. La showgirl di Latina, sposata con l'ex calciatore Bernardo Corradi, avrebbe dovuto sbarcare nel pomeriggio di Rai2. Sul tavolo la conduzione di un nuovo programma, un factual destinato al pubblico più giovane. L'ipotesi è sfumata a pochi giorni dalla presentazione dei Palinsesti Rai e quello spazio è stato affidato, con un titolo differente, a Ema Stokholma. Dicono che Elena non l'abbia presa benissimo...

Pino Insegno sbarca in Rai. Dopo mesi di polemiche Viale Mazzini ha ufficializzato gli impegni del conduttore romano sulle reti del servizio pubblico. Amico da vent'anni della Premier Meloni, finito nel mirino per le visite a Palazzo Chigi e anche per la conduzione di eventi elettorali di Fratelli d'Italia. Insegno dal 18 settembre porterà nell'access prime time di Rai2 una versione 2.0 de "Il Mercante in Fiera" e dal 1 gennaio 2024 debutterà alla conduzione de "L'Eredità" al posto di Flavio Insinna. Fonti beninformate assicurano che vorrebbe riproporre in seconda serata un titolo che aveva già testato, legato al mondo del doppiaggio, "Voice Anatomy". Ci riuscirà?

La Rai omaggera' con una fiction sulla sua vita e la sua carriera Milva, una delle artiste italiane più poliedriche e talentuose scomparsa 2 anni fa dopo una lunga malattia. Il progetto era stato più volte annunciato dai passati dirigenti del Servizio Pubblic ma in queste ultime ore i nuovi vertici hanno trovato l'accordo con Martina Corgnati, unica figlia della nota cantante che avrà un ruolo attivo in questa operazione televisiva in onore della madre. La serie sarà prodotta da Rai Fiction e andrà in onda sulla rete ammiraglia il prossimo anno. Fervono intanto i provini per individuare l'attrice che avrà l'arduo compito di interpretare la grande Milva.

In pochi sanno che Giorgia Meloni è una fan accanita di Andrea Bocelli, una passione artistica la sua che nel tempo si è trasformata in una vera e propria amicizia. I pochi giorni di vacanza che questa estate la premier potrà concedersi li trascorrerà infatti a Forte dei Marmi al bagno Alpemare di proprietà della vulcanica Veronica Berti moglie del noto tenore e con la quale Giorgia ha stretto un rapporto di grande intesa e complicità. I paparazzi sono avvisati.

49 dischi di platino, 3 dischi d’oro e oltre un miliardo di stream. Parliamo di Blanco, uno degli artisti italiani più controversi e amati del momento. In pochi sanno che il giovane cantante ha una vera e propria (sana) "ossessione" per la cura del suo corpo. Grazie al suo personal Giacomo Spazzini, supportato da un gruppo di nutrizionisti, sta infatti seguendo in queste ultime settimane una dieta personalizzata unita ad allenamenti studiati ad hoc per lui che gli hanno permesso di guadagnare ben 12 kg in muscoli. Mens sana in corpore sano!

Iginio Massari è una eccellenza italiana della pasticceria. Un vero talento conosciuto e stimato in tutto il mondo. Massari ha vissuto l'abbraccio del grande pubblico grazie alle sue partecipazioni in qualità di "giudice speciale" in svariate edizioni di Master Chef Italia. Forse non tutti sanno che una importantissima rete televisiva interazionale sta lavorando ad un docu film dedicato alla sua vita e alla sua carriera. L'occasione per questo nuovo prodotto cinematografico è la celebrazione degli 80 anni del maestro. Spegnerà infatti le candeline il prossimo 29 agosto...

INDOVINELLI

La nota conduttrice, ex fidanzata di un noto politico, tornerà alle antiche glorie dopo un periodo di fermo. Condurrà infatti nella prossima stagione tv un programma di punta del fine settimana di Rai1. Chi è?

È una showgirl notissima. Ha lasciato ben 2 programmi di successo a Mediaset e già si parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery. Solo fantatv?

Il suo nome non è molto noto al grande pubblico ma le sue quotazioni sono in netta crescita. Presto potrebbe ottenere un ruolo di peso al Tg1 o la guida di un programma informativo. Di chi si tratta?

E' una ballerina molto amata del piccolo schermo. Già lo scorso anno aveva assaporato il ruolo da conduttrice, un mestiere che conoscerà ancora meglio nella prossima stagione televisiva? Chi è?

