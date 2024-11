AVVISATE TELEMELONI, CARLO CONTI VUOLE IL DISSING! SECONDO IL SETTIMANALE 'CHI' FEDEZ CERCA IL RILANCIO A 'SANREMO 2025' DOPO LA SEPARAZIONE CON CHIARA FERRAGNI, IL CASO IOVINO E L'INCHIESTA SUGLI ULTRAS. A CARLO CONTI AVREBBE PROPOSTO UNA CANZONE PERSONALE SUI SUOI ALTI E BASSI. COME AVEVA SVELATO DANDOLO SU 'OGGI' ALL'ARISTON POTREBBE ARRIVARE ANCHE TONY EFFE. I DUE SE LE ERANO CANTATE DI SANTA RAGIONE...

fedez tony effe

Fedez, reduce da un periodo difficile, potrebbe partecipare al Festival di Sanremo. Il 2 dicembre Carlo Conti comunicherà i nomi in gara all'Ariston

È stato un anno difficile questo per Federico Lucia, in arte Fedez: la separazione da Chiara Ferragni, che ora sta arrivando a un accordo legale tra le parti, l’incidente con Cristiano Iovino, l’inchiesta sugli ultras (nella quale non è coinvolto ma ha coinvolto alcuni suoi amici), il dissing con Tony Effe, un’immagine che non corrisponde al ragazzo sì provocatorio, ma anche intelligente, acuto, fragile che abbiamo conosciuto. A volte la cronaca, e Fedez stesso, contribuiscono a un’immagine non distorta, ma parziale del rapper di Rozzano.

FEDEZ - BRANO CONTRO TONY EFFE