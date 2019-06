AVVOCATO DEGLI ITALIANI E PALADINO DEL SUO AMORE - GIUSEPPE CONTE FOTOGRAFATO DA “CHI” CON LA SUA FIDANZATA, OLIVIA PALADINO, E LA FIGLIA DI LEI, EVA - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MANTIENE UN PROFILO BASSO SULLA SUA VITA PRIVATA: LA COMPAGNA NON LO HA MAI ACCOMPAGNATO NELLE OCCASIONI UFFICIALI E I DUE SI VEDONO IN CAMPAGNA...

Giulia Cerasoli per “Chi”

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio e “avvocato del Popolo” per sua definizione, che in questi giorni sembra diventato molto più che l’ago della bilancia del governo gialloverde, è un vero superpapà. Non solo cerca di trascorrere più tempo possibile con il suo Niccolò, 11 anni, il figlio che ha avuto dalla ex moglie Valentina Fico, ma è attaccatissimo anche ad Eva, la figlia 11enne della sua fidanzata Olivia Paladino. I due bambini sono amici e compagni di scuola e spesso partecipano alle stesse festicciole tra coetanei.

GIUSEPPE CONTE CON OLIVIA PALADINO E LA FIGLIA

In queste immagini il premier- papà si reca appunto a casa della fidanzata, in pieno centro a Roma, a prendere la bambina per accompagnarla a una festa. La mamma la segue giù in strada e poi torna nel suo appartamento. Nelle immagini notturne, invece, si vede Conte riportare a casa la piccola Eva e incontrare di nuovo Olivia, bionda e bellissima manager dell’Hotel Plaza, che sta al suo fianco con riservatezza da anni.

Nonostante non siano mai apparsi insieme in occasioni ufficiali (nemmeno il 2 giugno al ricevimento al Quirinale, dove invece erano presenti le fidanzate dei ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio), il premier e Olivia sono molto affiatati e si vedono appena possono, magari scappando in campagna con i loro figli. Forse proprio per tutelare la serenità dei bambini, la coppia conduce una vita appartata e “normale”, questioni di governo permettendo... Olivia si dedica anima e corpo alla gestione dell’Hotel Plaza, nel cuore di Roma, ultimamente in via di restauro e rilancio come luogo storico.

GIUSEPPE CONTE AL BANCOMAT

E, naturalmente, segue la figlia che porta il nome della celebre nonna, l’attrice Ewa Aulin celebre negli Anni 70, a cui somiglia tantissimo. Insieme vanno spesso a cena con amici all’Arancio d’Oro e raramente riescono a ritagliarsi qualche ora di relax fuori città, magari al Circeo. Sembra infatti che Conte e la Paladino, insieme con i loro bambini, si trovassero proprio sulla spiaggia di Sabaudia quando l’avvocato e professore universitario a Firenze ha ricevuto la chiamata dal Quirinale per salire al Colle e ricevere l’incarico di formare il nuovo governo.

OLIVIA PALADINO

Olivia, ragazza della Roma bene che era convinta di essere la compagna di un avvocato, in quel momento ha capito che tutto stava per cambiare. Dopo che Conte si è allontanato per recarsi con urgenza dal presidente Sergio Mattarella, Olivia si è ritrovata all’improvviso a essere la fidanzata del premier. E sola con i bambini sulla spiaggia di Sabaudia. A distanza di un anno i due stanno sempre insieme, lontani dal clamore.