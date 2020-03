FLASH! – ERA TROPPO BELLO PER ESSERE VERO! LA POLIZIA PRECISA: L’AUTOCERTIFICAZIONE PER MUOVERSI DEVE ESSERE CARTACEA. QUINDI LA WEB-APP INVENTATA DAL 30ENNE DI CAGLIARI NON SERVE A NIENTE, PERCHÉ NON È RICONOSCIUTA – E CHI NON PUÒ STAMPARLA? PUÒ TRASCRIVERLA A MANO (SIC!) OPPURE SPERARE CHE GLI AGENTI ABBIANO UNA COPIA