BALLANDO CON IL VIRUS - MILLY CARLUCCI A “OGGI” DOPO LE POSITIVITA’ DI PERON E SCARDINA: “ANDIAMO AVANTI, A DISPETTO DEL COVID FAREMO UN’EDIZIONE DI “BALLANDO” MEMORABILE. IL MORALE DEGLI ALTRI CONCORRENTI È ALTO, SONO DEI VERI RAMBO…” - IL PROGRAMMA POTREBBE SLITTARE DI UNA SETTIMANA PER ANDARE IN ONDA IL 19 SETTEMBRE SU RAI 1...

Anticipazione da Oggi

milly carlucci 2

«Noi andiamo avanti, nel rispetto delle precauzioni e della salute di tutti, per offrire un’edizione di Ballando con le stelle memorabile». Sono le parole di Milly Carlucci che concede un’intervista esclusiva a Oggi, in edicola giovedì 3, dopo la notizia che il maestro di ballo Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina sono risultati positivi al Covid al secondo tampone. Il programma, se non ci saranno altri imprevisti, potrebbe slittare di una settimana per andare in onda il 19 settembre su Rai 1.

daniele scardina

«Avevamo fatto i tamponi e il risultato era per tutti negativo», racconta la Carlucci. «Per questo avevamo iniziato a lavorare con serenità». Poi il colpo di scena dei due positivi. «Questo virus è insidioso, evidentemente era in incubazione», commenta Milly e spiega:

peron

«Come accade per tutti gli sport di gruppo, facciamo i test due volte alla settimana». E aggiunge: «Tra le opzioni, ci sono quella di sostituire Samuel con un altro maestro e farlo rientrare quando tutto sarà tornato a posto. Scardina non può essere sostituito, ma lui e Anastasia Kuzmina potrebbero entrare in un secondo tempo, con uno spareggio».

Tra le altre anticipazioni: «In studio non ci sarà il pubblico ma prevediamo dei collegamenti per creare quella partecipazione emotiva necessaria allo show. Mentre i giudici saranno separati l’uno dall’altro con una barriera di plexiglass».

MILLY CARLUCCI - COPERTINA OGGI 3-10 SETTEMBRE 2020

E conclude: «Il morale degli altri concorrenti è alto, sono dei veri Rambo. Io sto tirando fuori le unghie e tutta la mia passione e grinta per reagire e portare in scena il miglior spettacolo possibile».

daniele scardina 6 daniele scardina 1 daniele scardina 5 milly carlucci scardina milly carlucci milly carlucci 1 milly carlucci e il marito angelo donati