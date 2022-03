AL BANO, AMICO DI PUTIN, HA PRESO POSIZIONE CONTRO MAD VLAD. E BOCELLI? A PARTE DICHIARAZIONI GENERICHE PER LA PACE, NON SI REGISTRANO SUE CONDANNE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA. IL MOTIVO DI QUESTO SILENZIO SARÀ FORSE CHE GLI OLIGARCHI DI MOSCA SONO I PRIMI FANS DI BOCELLI? SONO QUELLI CHE A FORTE DEI MARMI SONO DISPOSTI A PAGARE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO PER INGAGGIARLO A FESTE NELLE LORO VILLE O CENARE CON LUI O ESSERE CLIENTI DEL SUO STABILIMENTO? SONO GLI STESSI CHE PUR DI CONOSCERE BOCELLI FANNO DONAZIONI MONSTRE ALLE SERATE CELEBRITY DELLA FONDAZIONE... – VIDEO

Bocelli a sorpresa canta per la pace presso la storica chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois, dirimpettaia del Louvre a Parigi: «Per buona parte della mia vita, mi sono illuso di non assistere più a vicende simili. E invece, quando meno ce l’aspettavamo, ecco che di nuovo le armi tuonano in Europa, una cosa incredibile, noi ora siamo in una chiesa e anche oggi pregheremo per la pace»

Il tenore Andrea Bocelli ricordando le parole e il pensiero di uno dei più grandi sindaci di Firenze Giorgio La Pira ha rivolto una preghiera dalla sua pagina Facebook per tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo a causa della guerra.

“Preghiamo per ogni donna e uomo – ha scritto Bocelli – Per i piccoli e i vecchi, per i loro figli, per le speranze che nutrono, per i loro sogni. Dietro ogni bandiera di qualsiasi forma o colore, c’è sempre sacralità, meraviglia e miracolo di una vita. Sono sicuro che la stragrande maggioranza di noi vuole la pace, non la violenza, e che tutti possano vivere una vita dignitosa e raggiungere il loro pieno potenziale. Ogni conflitto è un tragico incidente intellettuale, mentre la pace è la cosa più dignitosa e naturale a cui l’umanità può mirare. Preghiamo affinché il coraggio (dal latino cor-habeo, “avere un cuore”) e la lucidità sbocciano in tutti i nostri cuori, alla costante ricerca della bontà e guidati dalle virtù della forza d’animo, come ci ricorda Platone. Preghiamo e cerchiamo la pace con tutte le nostre forze.”

