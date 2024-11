AL BANO LE CANTA AD AMADEUS – L’UGOLA DI CELLINO HA ANCORA IL DENTE AVVELENATO CON IL CONDUTTORE PER L'ESCLUSIONE DALLO SCORSO FESTIVAL DI SANREMO. A “OGGI”: “NON HA RISPETTATO I PATTI. SONO ANDATO OSPITE NEL 2023 CON MASSIMO RANIERI E GIANNI MORANDI, L’ACCORDO ERA CHE NEL 2024 SAREI STATO IN GARA. INVECE MI HA DETTO CHE NON MI PRENDEVA PERCHÉ NON VOLEVA ROVINARE L’EFFETTO TRIO” – AL BANO È CONVINTO DI TORNARE ALL’ARISTON QUEST’ANNO: “HO PROPOSTO DUE BRANI. E SARÀ IL MIO ULTIMO SANREMO”. CARLO CONTI SVELERÀ I NOMI DEGLI ARTISTI IN GARA IL 2 DICEMBRE… – VIDEO

Anticipazione da “Oggi”

«Torno a Sanremo, ho proposto due brani. E sarà il mio ultimo Sanremo in gara». Al Bano è convinto: nel Sanremo di Carlo Conti lui ci sarà (il presentatore svelerà i nomi degli artisti in gara il 2 dicembre) e ne parla al settimanale Oggi, in edicola domani. Esclude la possibilità di un ritorno con Romina Power: «A Sanremo vado da solista». E si toglie qualche sassolino dalle scarpe: «Non accetto il fatto che un brano come Di rose e di spine, che è di una bellezza sconvolgente, sia stato eliminato al primo ascolto al festival del 2017».

E poi su Amadeus: «Non ha rispettato i patti. Sono andato ospite nel 2023 assieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, l’accordo era che nel 2024 sarei stato in gara. Invece mi ha detto che non mi prendeva perché non voleva rovinare l’effetto trio. Non è stato corretto, sembrava fossi il ragazzino che voleva andare a Sanremo. Non è giusto né eticamente, né professionalmente. Non voglio fare polemica, ma la cronaca è questa, piaccia o non piaccia».

Poi esulta per l’elezione di Donald Trump: «Con lui, nel giro di 4-5 mesi finiranno le guerre. Secondo me lui e Putin sono già d’accordo».

