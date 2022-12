LA BARALE CI FA UN SAFFO! – OSPITE A “BELLA MA”, PAOLA BARALE RIVEDE UN VECCHIO VIDEO IN CUI BACIAVA IN BOCCA UNA BELLERINA, DURANTE “CARRAMBA CHE SORPRESA” DI RAFFAELLA CARRA’. E, A DOMANDA DI DIACO SE FOSSE STATO DIFFICILE FARLO, RISPONDE: “NO! LEI ERA BONISSIMA! L'HAI VISTO ANCHE TU! BACIARE UNA BALLERINA IN DIRETTA IL SABATO SERA NON È TRASGRESSIONE…” – VIDEO

PAOLA BARALE BACIA IN BOCCA UNA BALLERINA

Da www.liberoquotidiano.it

PAOLA BARALE BACIA UNA BALLERINA A CARRAMBA CHE SORPRESA

Un siparietto imbarazzante a "Bella Ma'", il talk show condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. Il conduttore durante la puntata del 7 dicembre ha intervistato Paola Barale. La showgirl poi ha anche ricevuto le domande dai ragazzi presenti in studio divisi tra Generazione Z e Boomer. Ebbene, proprio mentre la Barale stava parlando, Diaco si è spostato per andare a bere un sorso d'acqua dicendo: "Continua tu che io devo andare via un attimo".

PAOLA BARALE BACIA UNA BALLERINA A CARRAMBA CHE SORPRESA

La Barale è rimasta senza parole e ha ribattuto con un pò di imbarazzo: "Scusa ma ti sei già rotto le p...?". Diaco, dopo aver raggiunto nuovamente la Barale ci ha tenuto a spiegare cosa è successo: "Sono dovuto andare via a bere un sorso d'acqua. Avevo sete dopo due ore di diretta".

PAOLA BARALE BACIA UNA BALLERINA A CARRAMBA CHE SORPRESA

La Barale ha "perdonato" il conduttore e con entusiasmo ha proseguito la sua intervista rispondendo alle domande dei ragazzi presenti in studio. E a chi gli ha chiesto se non senta la mancanza di qualcuno che le dica "ti amo", la Barale ha risposto in modo chiarissimo: "Si avoja. Io non sono mai stata sola e non sono fatta per stare sola. Poi sono cresciuta con l’esempio dei miei genitori che stanno insieme da più di 60 anni perché una volta si provava sempre a cercare di aggiustare le cose adesso, invece, ci si lascia con più facilità".

PAOLA BARALE BACIA UNA BALLERINA A CARRAMBA CHE SORPRESA PAOLA BARALE BACIA UNA BALLERINA A CARRAMBA CHE SORPRESA paola barale paola barale paola barale paola barale