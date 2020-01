BARBARA & I SUOI FREAKS – LA D’URSO PORTA A “POMERIGGIO 5” L’ULTIMO PERSONAGGIO PARTORITO DAL WEB: "MATTY IL BIONDO", BIMBO NAPOLETANO DI 11 ANNI, CHE SU YOUTUBE CON UN LINGUAGGIO "FORBITO" DISPENSA CONSIGLI, COMMENTA LE PARTITE DEL NAPOLI E PARTORISCE PERLE DI SAGGEZZA COME: “GODO COME UN RICCIO” – OSPITE DEL PROGRAMMA SI INCAZZA QUANDO VIENE AVVICINATO TROPPO DA BARBARIE E… - VIDEO

La nostra @carmelitadurso sta mandando Matty su tutte le furie ? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/HNdzByHMRs — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 15, 2020

Emiliana Costa per "www.leggo.it"

matty il biondo ospite di pomeriggio 5 4

Barbara D'Urso: lo youtuber Matty il biondo, 11 anni, ospite a Pomeriggio 5. Delirio su Twitter: «Idolo». Oggi, ospite del salotto Mediaset, il giovane youtuber campano di appena 11 anni. Il piccolo influencer è stata intervistato da Barbara D'Urso e poi ha partecipato al talk sugli influencer.

matty il biondo ospite di pomeriggio 5 1

Matty il Biondo è un idolo su Youtube dove ha oltre 100mila fan. Nei suoi video, il ragazzino di Angri, tifoso del Napoli, commenta spesso le partite.

matty il biondo ospite di pomeriggio 5 2

Ma tratta anche argomenti di attualità, come la manifestazione nella sua città natale.

Matty il Biondo è diventato famoso per le sue «perle», come «godo come un riccio». E oggi in trasmissione ha spiegato: «Di notte, quando sono agitato, tiro fuori queste perle. Il riccio? L'ho scelto perché è il mio animale preferito. Gode perché quando nasce è felice».

matty il biondo ospite di pomeriggio 5 3 matty il biondo

Delirio su Twitter e Pomeriggio 5 schizza in trend topic. «È un idolo, quando sono triste guardo i suoi video», commentano i fan. E ancora: «Ha mostrato la sua proprietà di linguaggio e la sua signorilità».