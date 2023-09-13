BARBARA COSTA FLASH - OSCAR DEL PORNO EUROPEI: ROCCO SIFFREDI VINCE IL PREMIO "BEST FILM GONZO", CON IL SUO "ROCCO'S SEX CLINIC: TREATMENT 6", E IL MIGLIOR ATTORE È IL NOSTRO GRANDISSIMO CHRISTIAN CLAY, CHE VINCE PURE IL PREMIO BEST SEX SCENE...-
BARBARA COSTA FLASH - OSCAR DEL PORNO EUROPEI: ROCCO SIFFREDI VINCE IL PREMIO "BEST FILM GONZO", CON IL SUO "ROCCO'S SEX CLINIC: TREATMENT 6", E IL MIGLIOR ATTORE È IL NOSTRO GRANDISSIMO CHRISTIAN CLAY, CHE VINCE PURE IL PREMIO BEST SEX SCENE...-
SALVINI CHE SFANCULA TAJANI, MELONI CHE INFINOCCHIA SALVINI, TAJANI CHE INFILZA MELONI. TUTTI CONTRO TUTTI, FINO ALLE EUROPEE. CON BRUXELLES, POTERI FORTI E QUIRINALE CHE NON VEDONO L’ORA DI SISTEMARE SORA GIORGIA PER LE FESTE. QUANTO PUÒ DURARE UN GOVERNO COSÌ? - MA IL MAGGIOR PROBLEMA DELLA MELONI RESTA LA SUA TENUTA PSICO-FISICA. IL VITTIMISMO DI IERI, SI STA TRASFORMANDO IN UN DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITÀ (VEDI L’USCITA PSICOPATICA: "FAZZOLARI CURA LA COMUNICAZIONE, CHI DOVEVAMO METTERCI, FORMIGLI?") - UNA SINDROME DELIRANTE DI ACCERCHIAMENTO CHE L’HA PORTATA A RINCHIUDERSI A PALAZZO CHIGI IN UN TRIANGOLO AUTOCRATICO CON LA SORELLINA ARIANNA E LO SCUDIERO FAZZOLARI - ECCOLA LÌ, CHIUSA NELLA SUA STANZA, A LEGGERE RAPITA I REPORT DEI SERVIZI SEGRETI, PER POI PROROMPERE COME UNA MARTIRE: "IL DIBATTITO POLITICO SARÀ ANCORA PIÙ FEROCE, GLI ATTACCHI SI MOLTIPLICHERANNO, LE TRAPPOLE E I TENTATIVI DI DISARCIONARCI ANCHE"
DAGOREPORT - QUALI SONO I PROGETTI FUTURI DI JOHN ELKANN? LA NOTIZIA DATA DA “IL GIORNALE” SULLA FUTURA VENDITA DELLA JUVENTUS E' STATA SMENTITA DA TORINO. SULLA SQUADRA E I DUE GIORNALI ("REPUBBLICA" E "STAMPA"), NON SI TRANSIGE - AL CENTRO DEL PROGETTO DI JOHN, UNA NUOVA EXOR CHE INVESTA SU SALUTE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVE TECNOLOGIE – STELLANTIS TRA FRANCIA E ITALIA - LE ALTRE DUE QUESTIONI APERTE: IL RILANCIO DEL BRAND “ALFA ROMEO” E LA GRANA FERRARI CON L’IPOTESI DI UN NUOVO “RESET” DELLO STAFF TECNICO: LE SCONFITTE IN F1 A LUNGO ANDARE DANNEGGIANO IL PRESTIGIO DEL MARCHIO SUL MERCATO…
DAGOREPORT – MELONI HA SCELTO "SAPONETTA" GENTILONI COME CAPRONE ESPIATORIO PER I GUAI EUROPEI DEL GOVERNO. IL COMMISSARIO UE È FINITO SOTTO TIRO ANCHE PERCHÉ “ANNUSATO” COME FUTURO SEGRETARIO DEL PD: CAZZATE. SIA L'EX PREMIER CHE IL PD NON VOGLIONO SAPERNE: HANNO GIA' DATO CON IL CASO LETTA, CHIAMATO COME SALVATORE DELLA PATRIA E POI SFANCULATO - FITTO DISPERATO: CHIEDE AIUTO AL BOSS DI PALAZZO CHIGI, FAZZOLARI, PER BLOCCARE GLI ATTACCHI A GENTILONI PERCHÉ...
DAGOREPORT – IL DUELLO CONTE-SCHLEIN DIMOSTRA CHE LA BALCANIZZAZIONE DELL’OPPOSIZIONE È LA MIGLIORE GARANZIA PER GIORGIA MELONI DI RESTARE A LUNGO A PALAZZO CHIGI – MENTRE ELLY VUOLE TRASFORMARE IL PD IN UN MOVIMENTO, CONTE VUOLE TRASFORMARE IL M5S IN PARTITO. MA PEPPINIELLO VIENE “IMPALLATO” DA ELLY CHE LO HA SCAVALCATO A SINISTRA: SI SARÀ PENTITO DI AVER PORTATO ORDE DI GRILLINI AI GAZEBO PER FAR ELEGGERE LA SCHLEIN SEGRETARIA DEM? IL RAPPORTO PRIVILEGIATO CHE HANNO ENTRAMBI CON LANDINI...
DAGOREPORT - L’ACCUSA AL PAPA DI ESSERE “FILORUSSO” E’ IL TENTATIVO DEGLI UCRAINI DI TROVARE UN “NEMICO” PER TENERE ALTA LA TENSIONE SUL CONFLITTO - LA CONTROFFENSIVA E’ STATA UN FLOP: WASHINGTON NON SOLO E' STANCA DI UN CONFLITTO LOGORANTE E DISPENDIOSO: QUANDO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LA CASA BIANCA ENTRERA’ NEL VIVO, SARA’ JOE BIDEN A CALARE LA CARTA DELLA PACE TRA KIEV E MOSCA - E ZELENSKY A QUEL PUNTO DOVRA' FARE PIPPA...