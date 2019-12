LADY BLUE - VIDEO

https://bit.ly/2OUyNQ6

LADY BLUE VALERY VITA - VIDEO:

https://bit.ly/34YhJhw

Barbara Costa per Dagospia

lady blue lato b 3

"Caz*o, che c*lo!": mai tre parole sono state più bene insieme, e mettiamoci pure c*lo spaziale, meraviglia della natura, prova dell’esistenza di qualche Dio. "Lì è passato Giotto", "Ti sc*perei senza mai una fine", ma basta rubarle post, perché sì, urliamolo, siamo senza vergogna, siamo spudorati, depravati, siamo pazzi di lei, e io per prima. Se non vi funziona Instagram, state pur certi che la "colpa" è sua, è Lady Blue che ha postato una sua nuova foto con natiche in primo piano accarezzate da un tanga a filo interdentale, mandando tutto – e tutti – in tilt!

lady blue 1 (2)

Caz*o, che c*lo!, e la padrona di questi glutei è in porno ascesa, potete giurarci, miei cari, il porno italiano è vivo, mai stato più vivace e pimpante, e il merito se lo dividono la sarda Martina Smeraldi e la veneta Lady Blue. Sulle loro natiche ha già messo mani e lingua e sesso Rocco Siffredi, il merito della loro scoperta, lo sapete, è di quel furbone di Max Felicitas, e che Lady Blue non resterà una meteora io ci scommetto la cifra che volete.

lady blue ig

E tu, se come me non ce la fai più ad aspettare, se quel porno di lei con Siffredi (di cui isolati scatti spuntano sui social) ti ha messo un appetito irrefrenabile, inizia con un antipasto delle forme di Lady Blue impegnate nei porno che di lei trovi già in rete, e con lei toccati, sfogati, anche se temo tu possa venire subito, penare di eiaculazione precoce solo a vedere Lady Blue adagiata su quel letto, con lo smartphone in mano, che scorre il pollice tra le app a scegliere quella che può saziarla.

lady blue suicide girl

"Peccato" che Lady Blue abbia fame e di altro, di quello che tu al di là dello schermo muori dalla voglia di darle – tutto, e più volte e in più parti – e mannaggia non puoi ma mister Felicitas sì, e sbava di quello che lui a Lady fa, godi di quello che Lady mostra di saper fare, e dimmi un po’: i piercing di Lady Blue, li hai già contati più volte, io dico che sono 14, forse di più, e i suoi tatuaggi, dì la verità, li sai a memoria, li ripercorri nelle tue più illecite fantasie la sera, a letto, quando ti tocchi prima di addormentarti, in una culla dolce, deliziosa, e… shhh!, zitti tutti con la donna che ti dorme accanto! (Sai che Lady Blue è anche una bravissima disegnatrice e tatuatrice? Presto il suo corpo sarà completamente baciato da tatuaggi, in prevalenza cartoon, i suoi preferiti).

lady blue lato b 1 (2)

Lady Blue non è vergine in fatto di porno, vedi un po’ come si scatena nel lesbian con Valery Vita, lesbian blasfemo, lesbian tra i più proibiti, d’altra parte Valery Vita non gode e viene se non bestemmia e fa sesso con il sacro. Porno che Lady Blue ha girato per gioco, sfida, prova e però, ragazzi, il corpo di Lady, anche qui! Ti incendia gli occhi, ti cadono gli occhi, cr*bbio quanto tempo era che non perdevo la testa per un’attrice così, e il bello è che non sono sola, somma i follower arrapati che Lady conta in rete, follower a cui la ragazza saluta e risponde, dicendo che ascolta reggaeton, Slipknot, MadMan.

lady blue ig 5

Ancora per poco, Lady: presto i tuoi fan saranno talmente tanti, premeranno a social-assediarti, e non avrai tempo né modo di stargli dietro. Questa è la vita che ti aspetta, quella delle pornodive (fermi tutti: Lady Blue è pure una super-caz*o di cantante rock e bassista! E per un periodo ha accarezzato l’idea di partecipare a "Amici", o a "X Factor". Amori miei, già si parla di un secondo porno di Lady Blue by Siffredi Production! 2020, eccoci, che porno-spacchiamo!).

E da diva Lady lega a sé quelli che vanno a vederla nei suoi show dal vivo, perché Lady Blue è una sexy-star che ti soddisfa del biglietto che paghi: guarda gli assaggi-video che posta su Ig dove twerka, balla, si struscia: ammira fin dove può arrivare il sesso esibito se lo sai fare. Se ci sai fare. Le scrivono follower reduci dai suoi show: dopo settimane, mesi, ancora non si riprendono!

lady blue (2)

Ce l’hanno lì, stampata nel sesso, nella mente, che li fa dannare, sognare che “tu, Lady Blue, esisti, e se penso che qualcuno ha la fortuna di sc*pare con te… il mondo può essere meraviglioso”. Sc*pare no, ma io so chi dorme abbracciato e sbaciucchiato da Lady Blue: schiattiamo di invidia, perché la nostra dea è single ma va a letto ogni notte col suo gattone, un Maine Coon: “Lui è il mio partner, è pieno di amore!”, come lo sono gli altri suoi 2 gatti raccolti per strada, eh sì, Lady Blue è gattolica e gattofila, e se tu vuoi sapere le prossime date del suo sexy-tour, seguila sui social. C’è anche la possibilità di cenare con lei.

lady blue max felicitas

"Che bèa sta tosa da Vicènsa", e chiedo scusa se magari l’ho scritto male, ricalco un post di un concittadino di Lady Blue che scrive onorato ciò che pensiamo tutti, specie dopo aver visto quel suo video in cui seminuda, sul letto di casa sua, si dimena con la musica di Eminem. E senti questa: appena "Caz*o a domicilio", il porno debutto di Lady Blue, è stato messo in rete, la ragazza è stata sommersa di insulti e prese in giro, e alcuni tra i suoi ex compagni di scuola l’hanno offesa dandole, tra l’altro, della tossica. Che farci, hanno avuto accanto anni una topolona simile, e non son mai riusciti a conquistarla. Più cretini di così!

lady blue tw 2 lady blue lady blue lato b (2) lady blue 6 lady blue lady blue tw 1 (2) lady blue lady blue (4) lady blue tw 5 lady blue rocco siffredi set lady blue tw (2) lady blue tw 3 lady blue fb lady blue ig 3