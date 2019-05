Barbara Costa per Dagospia

francesca de andre'

Ma Eliana Michelazzo credeva davvero di entrare al GF e andare avanti con la sua farsa penosa, imponendoci il suo visino afflitto?

Questa (ex) agente di dive alla canna del gas magari sognava di togliere lo scettro di trashaggine all’unica vera star del GF16, Francesca De André, figlia di e nipote pure, al centro di uno strazio sentimentale da telenovela (vedi, Eliana, come si fa?) tra faide familiari e influencer che entrano in Casa facendo coccodé e vogliono metterla a cuccia o in tegami per fare l’uovo, e fidanzati infidi che davanti a video-corna dicono: “Non fa niente!” perché le corna quelle vere le fanno loro! Povera Francesca, la stanno massacrando puntata dopo puntata, pure Malgioglio ce l’ha con lei (“cara mia, sei una pazza totale!”), poi dici che una non si consola tra le braccia del biondo Gennaro, ex di Lory Del Santo.

francesca de andre' yes sir i can boogie

E il cesso puzza, la Casa è un porcile, “io il bagno non lo pulisco, mi sento male, a casa mia (!!!) non si lasciano peli nel water e assorbenti in bella vista, spataccati [sic] e sporchi! Ma si può fare la cacca e macchiare tutto e non pulire?”: sono queste le ultime urla-lamentele della sexy e insolente Francesca, l’unica del GF16 a mandare in erezione gli ascolti, ci credo che Barbara D’Urso stravede per lei, ogni volta che apre bocca sono polemiche, pianti, strilli, il casino assicurato.

A condire il caz*eggio e a farci stare incollati allo schermo c’è pure che Francesca è una straf*ga: li hai visti i suoi nudi per Playboy? Quei posati dove il suo corpo risplende, quel seno che non si capisce sia rifatto o meno, ma chi se ne frega. A Francesca De André non manca niente: strepitose curve, carattere da vendere, famiglia famosa, e una vita giovane ma difficilissima su cui si potrebbe scrivere un romanzo.

francesca de andre' roxy gf16

Si dice che papà Cristiano si sia incaz*ato non poco per le sue foto hot, su questo non l’ha diffidata, sull’aprire ancora bocca sugli impicci di famiglia sì, ma Francesca al GF qualcosa in proposito se l’è lasciato sfuggire lo stesso, poche parole, eccole qui: “Mio padre da giovane era bellissimo, non come lo vedi oggi, che è super rifatto, delle robe assurde!”.

francesca de andre' playboy 5

Che farci, i figli possono essere impietosi, e colpire nell’orgoglio, ma Francesca come la freni, è un vulcano mai domo, guarda come esibisce la sua (presunta?) bisessualità, nella Casa amoreggiando con Erica ma pure sui giornali, quando si baciava in “affettuosa amicizia” con Chiara Giorgianni, altra ex gieffina. Francesca è così, esplosiva, chiassosa, tagliente nelle parole, e leggi i commenti sui social, dove in gran parte gli stessi che sbavano quando in tv la vedono spogliarsi e farsi la doccia, via twitter l’attaccano dandole della bulla, della vipera, e che altro?

Mila Suarez promette querele, il brand che forniva abiti alla De André per la diretta del lunedì l’ha lasciata in mutande dissociandosi da lei, come se ci fossero testimonial più potenti di chi oggi è in tv a gieffare, o a "opinionare".

francesca de andre' lato b

Francesca De André, la femmina pericolosa, quella da tenere a distanza per la sua irruenza, per quel misto di maledettismo e sex appeal che manda in palla gli uomini, specie se sposati e annoiati.

Ma ruba-mariti a chi? Francesca ha "sedotto" persino la sua rivale Guendalina, la ex moglie del suo ex amore Daniele Interrante, e ora entrambi fanno gli amiconi dandole consigli di vita.

francesca de andre' instagram

Di Francesca agli haters fa dispetto il suo modo di porsi, di sbraitare, ma non credo vi sia qualcuno che vorrebbe fare a cambio col suo passato d’inferno, perché non sempre nascere in una famiglia celebre assicura la felicità, anzi. La rabbia di Francesca, il suo carattere aggressivo, sta tutto lì: nel male visto e vissuto, da cui difendersi dotandosi di un’indole inca*zosa, eccitabile, quella che vedi e senti e spii dal set di Cinecittà.

francesca de andre' instagram 3

Francesca è diplomata al liceo linguistico, ha in curriculum due reality, non so quante puntate dursiane, e un video hot a traino del singolo "Yes Sir, I can Boogie", dove si struscia e si esibisce in una calda pole dance. E in rete trovi i video in cui, giornalista in erba, se ne andava in giro a sondare gli "umori" della società a forza di domande quali: “Quand’è l’ultima volta che hai fatto sesso?”, e pure “Hai mai visto mamma e papà che lo facevano?”

francesca de andre' instagram 2

(Francesca sì, li ha visti, non i suoi genitori, bensì papà Cristiano con una sua fidanzata, quando è andata 4 mesi a vivere con lui come deciso dagli assistenti sociali prima di spedirla per tre anni in una casa famiglia: la convivenza con il padre le ha procurato “attacchi di panico ultimo stadio”. Francesca aveva solo 15 anni).

“Perché fai passare ai tuoi figli quello che hai passato tu?” è una tra le astiose rivendicazioni che Francesca De André fa al padre, e infatti il rapporto di Cristiano con i suoi genitori non è stato dei migliori. Tutto rifilato in interviste a Vanity Fair e a Sette, e in una spinosa autobiografia, in cui Cristiano racconta del padre alcolista, incapace di dirgli ti voglio bene, ma capace a lui bambino di servirgli a cena il suo animale domestico, una scrofa di nome Agostina, turbandolo al punto di farlo vomitare per due giorni.

francesca de andre' guendalina canessa gf16

Cristiano cresciuto da una madre “vittimista cronica, non accettava la fine del suo matrimonio, ha tentato il suicidio due volte, e io avevo 11, 12 anni”. Una madre che qualche anno dopo gli fa questa "sorpresa": “Ha avuto una storia col mio migliore amico, poco più grande di me. Quando l’ho saputo, sono esploso. Col tempo, però, ho perdonato”.

francesca de andre' giorgio tambellini

Verità? Esagerazioni? Si ricomporrà la famiglia De André? O siamo solo all’ennesima puntata? Meno male che il salotto di Barbara D’Urso non chiude, se non per la pausa estiva…

