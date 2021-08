18 ago 2021 09:53

BASTA POCO AD ALDO GRASSO PER DEMOLIRE VERONICA GENTILI: “DICONO CHE A MEDIASET PIACE PERCHÉ ANNUISCE, DICE ‘ORA DEVO CHIUDERE’, HA IMPARATO BENE I TEMPI DELLE INTERRUZIONI PUBBLICITARIE. DICONO CHE UNA COLORITURA ROSA TENDENZA ROSSO ALLARGHI IL CAST DEI RETEQUATTRISTI. DICONO, MA NON SI DEVE DIRE, CHE UNA BELLA PRESENZA È SEMPRE MEGLIO CHE NIENTE. MA DI SÉ, VERONICA GENTILI, PROMOSSA IN PRIMA SERATA ALLA CONDUZIONE DI CONTROCORRENTE (RETE4), COSA DICE? BASTA ANDARE SUL SITO DEL FATTO QUOTIDIANO PER SCOPRIRE…”