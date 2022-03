BASTA CON QUESTA IDIOZIA DEGLI OSPITI GRATIS! - LA CONDUTTRICE DEL TG2 POST, MANUELA MORENO, TIRA UNA STILETTATA A BIANCA BERLINGUER: “RINGRAZIAMO I NOSTRI OSPITI, CHE VENGONO PER IL PIACERE DI STARE CON NOI, VISTO CHE NON SONO STATI PAGATI”. POI SI RIVOLGE AL DIRETTORE, GENNY SANGIULIANO, PER CONFERMA, E LUI CHIOSA: “ASSOLUTAMENTE, MAI PAGATO UN OSPITE”. TUTTI BELLI SORRIDENTI PERCHÉ FORSE PENSANO CHE BASTI LA POCA VISIBILITÀ CHE DANNO AGLI OPINIONISTI, PER PAGARE LE BOLLETTE. MA È UN’ASSURDITÀ: IL LAVORO SI PAGA!

Da www.iltempo.it

Guerra totale in casa Rai. Manuela Moreno, conduttrice di Tg2 Post, tira un fendente clamoroso a Bianca Berlinguer in diretta. Sullo sfondo, come da giorni a questa parte, la vicenda del sociologo Alessandro Orsini la cui partecipazione a Cartabianca è stata bloccata per le sue opinioni troppo filorusse che avevano fatto esplodere la rivolta del Pd.

Così si è venuto a sapere che Orsini aveva firmato un contratto di dodicimila euro con Cartabianca per sei puntate, duemila euro a puntata. E proprio su questo punto la Moreno si è scatenata: in chiusura della puntata di questa sera, Moreno in diretta ha detto: «Ringraziamo i nostri ospiti, che non abbiamo dubbi vengano per il piacere di stare con noi, visto che non sono pagati. Vero direttore?», ha chiesto rivolgendosi al direttore del Tg2, presente in studio.

E Gennaro Sangiuliano ha chiosato: «Assolutamente, mai pagato un ospite». E così Bianca Berlinguer è servita.

