LA BATTAGLIA PER IL SINDACO DI ROMA SI SPOSTA SULLA RAI - IL PD LAMENTA L'OSCURAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI GUALTIERI A PIAZZA DEL POPOLO DA PARTE DEL TG1 GRILLINO BY CARBONI E DEL TG2 DI DESTRA BY SANGIULIANO - MA SI INCAZZANO PURE NEL CENTRODESTRA CONVINTI CHE NON MOSTRARE IL COMIZIO DI GUALTIERI SIA STATO UN FAVORE “PERCHÉ LA PIAZZA ERA MEZZA VUOTA” - PARALLELAMENTE ALLA GUERRA PER IL BALLOTTAGGIO INFURIA ANCHE QUELLA PER LE FUTURE DIREZIONI DEI TG…

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/roma-pd-tg1-e-tg2-faziosi-contro-gualtieri-il-centrodestra-smentisce/

gualtieri michetti

La guerra tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti per la cruciale poltrona di Sindaco di Roma, che verrà assegnata dopo il ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, si sposta anche sul campo dei notiziari Rai. Botte da orbi tra Centrosinistra e Centrodestra, infatti, sulla presunta faziosità del Tg1 diretto da Giuseppe Carboni in quota M5s e del Tg2 di Gennaro Sangiuliano, vicino al Centrodestra, riguardo alla manifestazione di Gualtieri in Piazza del Popolo, oscurata - secondo la senatrice Valeria Fedeli, Capogruppo Pd in Commissione di Vigilanza Rai - nelle edizioni serali di venerdì 15 ottobre 2021 dalle due testate Rai.

giuseppe carboni

Dichiara la Senatrice all'Adnkronos: "L'informazione politica in occasione delle campagne elettorali dev'essere molto attenta. A maggior ragione il servizio pubblico della Rai. Questa sera, purtroppo, non è stato così". E ancora: "Quando si dà conto di manifestazioni elettorali bisognerebbe essere equilibrati e darne conto in modo equo. Credo che mostrare immagini delle piazze dei candidati della destra e non darle di quelle dei candidati del centrosinistra non sia fare corretta informazione". La Capogruppo in Vigilanza Fedeli precisa: "Purtroppo è quello che hanno fatto questa sera Tg2 e Tg1 oscurando la manifestazione di Piazza del Popolo e dando conto, secondo me in maniera parziale, delle manifestazioni dei candidati di Roma Enrico Michetti e Roberto Gualtieri".

gennaro sangiuliano foto di bacco

All'esponente dem rispondono a stretto giro vari parlamentari del Centrodestra in Vigilanza Rai. Il Deputato Massimiliano Capitanio, Segretario della Commissione in quota Lega, ribatte: "Non sono stati il Tg1 e il Tg2 a oscurare Gualtieri, come lamentato dal gruppo PD in Vigilanza Rai, ma il segretario Letta, che ha scelto Torino per chiudere la campagna elettorale. Forse più che i canali, occorre sintonizzare meglio le correnti. Tra l'altro il Tg2 aveva un inviato per seguire Letta…".

santanche in collegamento

Il Senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, anch'egli membro della Vigilanza Rai, rincara: "Solite faziosità della sinistra contro il Tg2 la cui obiettività e sotto gli occhi di tutti. Da esponenti del Pd attacchi scomposti e pretestuosi. Hanno gli occhi foderati di prosciutto. Negano la serietà del Tg2 e tacciono sul Tg1 che ha censurato gli scandali degli amici di De Luca e del Pd campano. Informo la distratta Fedeli che il Tg2 ha seguito con un inviato il Segretario del suo partito Letta a Torino per le elezioni. Si compri una televisione".

maurizio gasparri foto di bacco (2)

Più tagliente Daniela Santanchè, Senatrice e Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione di Vigilanza Rai, che replica: "A due ore dal silenzio elettorale, arriva contro il Tg2 un attacco strumentale che lascia perplessi soprattutto alla luce del grande spazio di cui gode il Partito democratico nei Tg. Uno spazio che è senza dubbio ben superiore a quello che ha nelle urne. Comunque sia, forse il Pd dovrebbe riflettere se non sia un favore quello fatto dal Tg1 e dal Tg2 nel non mostrare la piazza di Roberto Gualtieri che, a differenza di quella di Michetti, era mezza vuota".

CARLO FUORTES

Nella guerra tra Centrosinistra e Centrodestra per il Campidoglio, non dimentichiamo quella non meno infuocata - seppur più defilata - per la guida dei tre principali Tg nazionali, che presto vedranno l'Ad Rai Carlo Fuortes obbligato a riassegnarne le varie importantissime direzioni a nuovi nomi, o al contrario confermare quelli già in carica. Anche sotto questa luce, va vista la rissa di queste ore tra i vari partiti politici sulla faziosità o sull'equidistanza delle varie testate...