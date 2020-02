1. SCONTRO TRA TIZIANO FERRO E FIORELLO A SANREMO. IL CONDUTTORE: «POTREI ANDARMENE»

Renato Franco per www.corriere.it

LA LETTERA DI TIZIANO FERRO A FIORELLO

Gli ottimi numeri del Festival distendono i nervi, ma non significa che la tensione dietro le quinte sia pari a zero. Come dimostra lo scontro a distanza tra Fiorello e Tiziano Ferro durante la seconda serata del Festival. «Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani?» ha chiesto in diretta il cantante al conduttore, aggiungendo con una battuta: «hashtag Fiorello statte zitto». Uno scherzo che dalla tv è tracimato online, diventando di tendenza su Twitter. Nel mirino i tempi lunghi della serata, perché il neverending Festival ha allungato la durata del circo.

Tiziano Ferro ha espresso il suo malumore: passa tante ore in camerino e poi si trova a esibirsi a tarda notte. Dall’altra parte Fiorello non ha gradito, ha trovato la battuta scorretta e inelegante. Perché — il suo ragionamento — il cantante ha voluto «aizzare» i suoi fan contro di lui? Lo showman non l’ha presa bene e si è sfogato pubblicamente dietro le quinte, c’è chi assicura che avrebbe anche minacciato di lasciare il Festival, amareggiato perché lui sta dando tutto, ma così si sente criticato.

Amadeus, ancora una volta con il cerino in mano, ha dovuto gestire la situazione: da una parte l’amico fraterno, dall’altra il cantante di serie A. Ma da che lato pendesse è risultato ovvio: «Lancerei l’hashtag Fiorello parla quanto vuoi — ha detto Amadeus —. L’ho considerata solo una battuta, magari infelice, ma all’una di notte le battute possono essere meno brillanti». Del resto è chiaro a tutti il peso di Fiorello su questo Festival: gran parte degli ottimi ascolti sono da attribuire a lui e alle sue doti di intrattenitore. Amadeus glielo ha riconosciuto, ancora una volta, pubblicamente, «C’è la consapevolezza da parte di tutti, e Tiziano è un artista intelligente, che Fiorello illumina l’intero Festival».

Che non fosse faccenda da poco lo dimostra il fatto che anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta si è speso nello stesso trend: «Senza Fiorello diventiamo tutti orfani a qualsiasi età. Lanciamo l’hashtag Fiorello per sempre a Sanremo». Parole pubbliche, mediazioni private, colloqui ripetuti che hanno fatto rientrare la «crisi».

Fiorello oggi sarà sul palco «con Tony Renis, che mi ha già chiamato 650 volte, proporrò Quando quando quando con un arrangiamento bellissimo, canterò metà in inglese e metà in italiano». Alla fine Ferro ha anche fatto marcia indietro (a suo modo) su Instagram: «Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante. Hashtag Tiziano statte zitto». (Quasi) amici come prima.

2. SANREMO 2020, FIORELLO PRONTO A LASCIARE IL FESTIVAL DOPO LA FRECCIATA DI TIZIANO FERRO? ECCO COME STANNO DAVVERO LE COSE

Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

È bastata una innocente battuta a creare un caso diplomatico al Festival di Sanremo. “Ama è l’una, volemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto”. Apriti cielo. L’hashtag è rimasto in tendenza per ore e c’è anche chi azzarda, come fa Il Corriere della sera che Fiorello non l’avrebbe presa bene, minacciando addirittura di lasciare il Festival. Da alcuni elementi che abbiamo raccolto le cose non sarebbero andate esattamente così. Fiorello dietro le quinte, mentre è successo il fattaccio, non l’avrebbe presa bene, ma tutto è rimasto tra le mura del backstage, senza nessuna altra polemica. Amadeus, in conferenza stampa, ha difeso l’amico parlando di “battuta infelice”.

Fiorello dal canto suo, non ha alimentato polemiche correndo nella vicina Bordighera per giocare a tennis con il giovane campione Jannik Sinner. Poi nel pomeriggio le scuse social di Tiziano Ferro: “Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto”.

Queste parole erano trascritte su un biglietto che l’artista ha lasciato nel camerino di Fiorello: “Oggi Fiorello non c’era e quindi gliel’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce. Ps. Scusa la scrittura ma in corsivo faccio ancora più schifo”. Pare che i due alla fine duetteranno insieme per allontanare qualsiasi tensione e probabilmente sulle note di “Finalmente tu”, brano presentato da Fiorello in gara nel 1995.

