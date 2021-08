BATTITO D’ALAIN – DELON A “OGGI” RIVELA DI AVERE UNA COMPAGNA GIAPPONESE E RACCONTA LA SUA VITA DOPO L’ICTUS: “HO LA PELLACCIA DURA DI NATURA. HO ANCORA UN DESIDERIO, TORNARE SUL SET E FARE UN ULTIMO FILM, CHE DOVRÀ ESSERE ECCEZIONALE. DOPO POTRÒ ANCHE ANDARMENE” - LA POLITICA (“TRUMP È UN IDIOTA. MACRON NON È CERTO DE GAULLE”) E LA MORTE: “ROMY SCHNEIDER E MIREILLE DARC MI STANNO ASPETTANDO. IN PARADISO O ALL’INFERNO? PENSO CHE FINIRÒ NEL MEZZO. CON POSSIBILITÀ DI PROMOZIONE…”

Anticipazione da “Oggi”

ALAIN DELON CON LA COMPAGNA HIROMI

OGGI pubblica l’eccezionale intervista concessa da Alain Delon a oltre due anni dall’ictus che l’ha colpito nella notte tra il 10 e l’11 giugno 2019 e da cui si è ripreso perché «ho la pellaccia dura di natura» e grazie «alla mia compagna giapponese, Hiromi, è stata molto presente al mio fianco durante questa convalescenza».

alain delon rocco e i suoi fratelli

«Se ho ancora un desiderio? Tornare sul set. Voglio fare il mio ultimo film. Dovrà essere un film eccezionale. Dopo potrò anche andarmene, non avrò nient’altro da fare», dice l’attore.

NATHALIE ALAIN DELON

Che nell’intervista affronta il tema della morte. Propria («Attorno a me ci sono 35 cani, sepolti dappertutto. Sogno di riposare in mezzo a loro… Se andrò in Paradiso o all’Inferno? Penso che finirò nel mezzo. Con possibilità di promozione, mica sono idioti, lassù») e quella dell’ex moglie: «Nathalie è stata l’unica Madame Delon, l’unica donna che ho sposato in vita mia. La nostra è stata una grande passione e mi ha dato un figlio fantastico, Anthony… Sono assolutamente favorevole all’eutanasia, trovo che sia la cosa più logica e naturale, da una certa età in poi abbiamo il diritto di scegliere per noi stessi. Sapevo che Nathalie aveva preso una decisione. Le ho detto che aveva ragione, non ha senso restare quando non c’è più nulla da fare. Ma anche che ero triste di saperla andare via».

romy schneider alain delon la piscina

Alla domanda se pensi spesso anche agli altri due suoi grandi amori, Romy Schneider e Mireille Darc, risponde: «Sempre. So che mi stanno aspettando. Ci incontreremo lassù».

Infine pronuncia giudizi sferzanti su alcuni attori considerati suoi eredi come Jean Dujardin e Omar Sy e su politici come Trump («Non mi interessa Trump. È un idiota. Ma io resto un uomo di destra») e Macron («Non è certo de Gaulle! Avrebbe fatto meglio a continuare quello che faceva prima. Da quando eleggiamo presidenti di 40 anni? Serve esperienza per fare il presidente».

