Marco Giusti per Dagospia

Bau! Miao! I cani, gatti, conigli e tigri bianche di Pets 2 massacrano ferocemente i mutanti di X-Men Dark Phoenix, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E non è che Pets 2, diretto da Chris Renaud e Jonathan Del Val, che ieri mi ha molto divertito, specialmente quando la cagnolina Gidget impara a comportarsi da gatto per recuperare una palletta di gomma da una gattara dove vivono decine di micioni, sia andato così bene. Anzi. Solo 47 milioni di dollari alla sua prima settimana in America, quando il primo Pets ne aveva fatti 104, critiche tiepide.

Non male però la gita in campagna dove il cane cittadino Max impara dal cane pastore Rooster, doppiato originariamente da Harrison Ford, come si deve comportare un vero cane. Incassa altri 15 milioni in UK, 12 in Russia per un globale di 97 milioni. Da noi ha vinto con un milione di euro nel primo weekend caldo dell’anno e avrei da dire qualcosa sul doppiaggio del cagnolino Max in milanese di Alessandro Cattelan. Ma X-Men Dark Phoenix di Simon Kinberg è stata un flop in tutti i sensi, massacrato dalla critica e dagli spettatori.

Forse il più grande flop della Marvel. E proprio quando se ne è andato Stan Lee. 33 milioni di dollari in America e 140 globali. Da noi è addirittura terzo, con 913 mila euro, dopo Pets2 e Aladdin, 995 mila euro. E se Pets2 ha un budget di 80 milioni, quello di X-Men sarà minimo del doppio. Lasciare a casa il regista della serie, Bryan Singer, per quanto molesto e pazzo fosse sul set, è lo stesso di Bohemian Rhapsody, per far esordire il produttore-sceeggiatore Simon Kinberg è stato un disastro per tutti. Kinberg non ha ritmo e i suoi attori non hanno alcuna direzione.

Per la protagonista Sophie Turner, già Lady Sansa in Game of Thrones, questo film potrebbe essere fatale. Flop ancora maggiore, comunque, Godzilla 2 King of Monsters, quarto in America con 15 milioni di dollari, un totale americano di 78 e globale di 292 e un budget da 170 milioni di dollari.

Godzilla 2 da noi è addirittura quinto, battuto clamorosamente dal Buscetta di Il traditore di Marco Bellocchio, ieri quarto a 457 mila euro per un totale di oltre 3 milioni di euro. Segnaliamo ancora che da noi si è mosso benino A mano disarmata di Claudio Bonivento, buon film d’azione con Claudia Gerini nei panni della giornalista di Repubblica Federica Angeli, ieri a 141 mila euro.

In America, invece, sono usciti anche con uscite mirate gli interessanti Late Night con Emma Thompson, comprato al Sundance per 13 milioni di dollari, uscito con quattro copie che hanno incassato 249 mila dollari, The Last Black Man in San Francisco, 230 mila dollari per sette sale, e il documentario di Ron Howard Pavarotti, dedicato al nostro grande cantante, 142 mila dollari per dodici copie.