BEATRICE NON SA COSA SI E’ PERSA! DANTE AVEVA LA BARBA, UN NASO IMPORTANTE E MAGARI ANCHE UN BELL’UCCELLONE (CHE’ SI SA, CHI DI NASO ABBONDA…) – L’ALIGHIERI ERA SEMPRE ARRAPATO: DOPO IL PRIMO INCONTRO CON BEATRICE SI CHIUSE IN CAMERA SUA E… - ALTRO CHE DONNA ANGELICATA, DANTE SCOPAVA. LE SUE PREFERENZE ANDAVANO ALLE BIONDE - LA STORIA CON LISETTA E QUELLA CON UNA NOBILDONNA DETTA LA “GOZZUTA” - A ORVIETO SCOPERTO UN QUADRO INEDITO DI DANTE CON LA BARBA – VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dante-alighieri-non-era-pipparolo-amava-beatrice-scopava-altre-261103.htm

https://video.repubblica.it/cronaca/dante-forse-aveva-la-barba-come-appare-in-un-dipinto-inedito-custodito-ad-orvieto/384398?video&ref=RHTP-BS-I278611553-P11-S3-T1

Da video.repubblica.it

dante incontra beatrice in un dipinto dell inglese henry holiday

Un Dante inedito, con la barba. È quello ritratto in questa tela custodita nella stanza del sindaco di Orvieto da tempo immemorabile, ma la sua importanza è stata riconosciuta solo ora, per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Poeta. "L'iconografia dantesca lo riproduce sempre senza barba, eppure il primo biografo di Dante, Giovanni Boccaccio, nel "Trattatello in laude di Dante" dice che i capelli e la barba del poeta erano spessi, neri e crespi", spiega Daniele Di Loreto, presidente della Fondazione 'Claudio Faina'. Perché dunque Dante è sempre stato riprodotto senza barba? "Una risposta l'abbiamo trovata nell'articolo di un professore di Bitonto - continua Di Loreto - la barba la portavano i rivoluzionari e Dante non poteva essere considerato tale".

DANTE BEATRICE

DANTE

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti

Sogni

Il famoso incontro tra Dante e Beatrice a Firenze nel 1283. Lui ha 18 anni, è un adolescente pieno di desideri insoddisfatti, lei 17 ed è sposata al cavaliere Simone de' Bardi, gira per strada in compagnia di gentildonne più anziane.

Lui cerca di non farsi vedere, ma lei incrocia il suo sguardo e lo saluta, mandandolo al settimo cielo («tanto che mi parve allora vedere tutti li termini delle beatitudini»).

È la prima volta che sente la sua voce. A questo punto, Dante torna a casa e si chiude in camera sua. La notte la sogna nuda [Barbero, Dante, Laterza, 2020].

DANTE BEATRICE 1

Dante scrive tutto in un sonetto, A ciascun'alma presa, e lo manda, anonimo, ai suoi amici. È un gioco di cui tutti conoscono le regole: ricevere un sonetto è una sfida, e bisogna rispondere. Un altro Dante, Dante da Maiano, gli consiglia di sciacquarsi i testicoli in acqua fredda (oche lavi la tua coglier largamente, / a ciò che stinga e passi lo vapore)).

Crimini

dante con la barba

Accuse rivolte a Dante nel processo contro di lui istruito, in puro spirito accademico, nel 1966 ad Arezzo: corruzione, speculazione edilizia, trame con la massoneria, compravendita di magistrati, di avversari politici, abuso d'ufficio, distrazione di denaro pubblico, estorsione, pedofilia.

Il giudice era Giovanni Leone, futuro presidente della Repubblica. Sentenza: assolto, un po' per mancanza di prove, un po' perché, essendosi l'imputato buttato in politica, c'era il sospetto di accanimento giudiziario [Feltri, Sta].

la statua di dante in piazza santa croce a firenze

Diavoli

«Malacoda, Scarmiglione, Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto sannuto, Graffiacane, Farfarello, Rubicante pazzo... Sono nomi da commedia dell'arte. Il diavolo può essere affascinante come Mefistofele, terrificante come quello dell'Esorcista, oppure buffo. I diavoli di Dante sono così: grotteschi. Il male autentico è nell'uomo. E l'Inferno può essere dentro di noi» [Cazzullo, 7]

Gemma

Alla moglie, Dante non dedicò mai nemmeno un verso [Infante, Focus].

Altre cose

Abbiamo anche appreso: che i discendenti di Dante vivono nel Veronese e producono Valpolicella; che ai tempi di Dante ricorrere alle armi, aggredire, ferire e anche ammazzare la gente per la strada poteva accadere anche ai cittadini più autorevoli; che Dante nel De vulgari eloquentia definisce il romanesco tristiloquium, lingua squallida;

dante alighieri

che le parolacce scritte nella Divina Commedia sono sterco, merda, merdose, puttana, cul, fiche, vacca e vagina; che oggi papa Francesco pubblicherà una lettera apostolica intitolata Candor Lucis aeternae, dedicata a Dante; che sia De Gasperi sia Togliatti adoravano Dante; che Dante a scuola si annoiava e concluse che il modo migliore per imparare le cose è leggere libri per conto proprio.

dante santa croce dante alighieri 2 dante alighieri 1 dante alighieri dante nella cultura popolare LE DONNE DI DANTE