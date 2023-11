MUGHINI: “PER ME I SOCIAL SONO LA PIÙ GRANDE RETE FOGNARIA D'ITALIA” – IL "LESBO DRAMA" DI LETIZIA PETRIS ACCUSATA DALLA EX DI…

Ivan Rota per Dagospia

Belén Rodriguez ha fatto sapere a tutto, via social, che sposerà Elio Lorenzoni che frequenta (lei dice) da cinque mesi: in effetti le fedi ufficiali sono pronte da tempo e sono state realizzate da uno dei piú antichi laboratori di Milano. I due, prima di andare alle Maldive, hanno passato cinque giorni a Courmayeur quasi chiusi in casa. Nessun commento social di Stefano De Martino sulle imminenti nozze, ma agli amici avrebbe confidato di non crederci.

Il “piccolo” problema è che Belen e De Martino risultano ancora sposati non avendo mai finalizzato il divorzio. Se la showgirl intende davvero risposarsi, dovrá prima affrontare questo. O sposarsi con rito indú…

Ecco cosa dice Fabrizio Corona a riguardo: “Come Belen vi prende per i fondelli e voi ovviamente ci cascate. Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra quello giusto, tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta”.

E invece Benji Mascolo si sarebbe sposato davvero . Il video su TikTok é comunque abbastanza chiaro: il cantante cammina con Greta Cuoghi in tailleur bianco e con un bouquet in mano. Il cantante dello sciolto duo Benji e Fede ha trovato l’amore dopo la tempestosa liason con Bella Thorne.

Cosa ci faceva Michele Morrone, l’attore dell’eroticissimo “365 giorni”, a pranzo con Vittoria Puccini?

E il maltempo ha rovinato la “luna di miele” in Vietnam di Elisabetta Gregoraci con il suo Giulio Fratini. Posta la signora: “Buongiorno! Ci sono stati forti temporali tutta la notte! Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura". Povera!

Mutande Pazze: Beatrice Luzzi al Grande Fratello, durante una lezione di ginnastica tenuta da Jill Cooper (eliminata ieri sera) ha urlato: “Anita é senza mutande”. Successivamente Anita si è presentata con un paio di slip sopra i pantaloni per “tranquillizzarla”. E poi Bea urla al suo Garibaldi: “Mi hai rotto il cazzo pure tu” e lui dice di non poter portare avanti la loro relazione. Lei concorda.

Poi Beatrice si é messa a parlare di senso del pudore riguardo al quale Giampiero Mughini (che ha ricevuto la vista della moglie e dei suoi cani) ha fatto una lunga dissertazione. Ma poteva mancare la perla di Cesara Buonamici? “Ormai le mutande non coprono piú niente”

La perla di Mughini: “Per me i social sono la più importante rete fognaria che abbiamo in Italia. Trovo orripilante questa voga di gettare in pasto a tutti le emozioni più segrete e personali”.

Alfonso Signorini ha continuato a chiamare Perla, ex di Mirko, che non é potuta entrare nella casa causa Covid, con il nome dell’attuale di lui compagna Greta.

Dopo il confronto con Perla, Mirko (che forse l’ama ancora) piange e dice: : “Adesso sto un po’ scosso, spero però che non si incavoli Greta“. Inaspettata la risposta social della sempre incazzata Greta: “Amore mio stai tranquillo. Perché io sono felice se tu sei felice“.

E il “lesbo dramma“ continua: a parte Beatrice Luzzi che ha dato (ancora) della lesbica a Letizia per poi scusarsi, sempre a Letizia sono stati letti i post della sua ex Nicole che gliene ha dette di tutti i colori. La ragazza é rimasta impassibile, ma nella notte ha confidato che partiranno denunce.

“Nicole ti accusa di aver avuto altre storie con altre persone, è vero?“, ha chiesto il conduttore e Letizia non ha confermato, ma non ha smentito. Il macellaio Paolo, tirato in ballo da Nicole, ha finalmente detto una cosa giusta.

Eccola: “A Nicole vorrei dire che non penso che lei possa mettere bocca su noi due... Crescendo si cambia e sbagliando si impara, Letizia negli anni è migliorata perché quella persona che ha descritto non è quella che ho conosciuto io. Il fatto che Letizia l’abbia amata mi fa capire uno dei motivi per cui sono molto invaghito di lei, ovvero che sa amare indipendentemente da chi ha davanti. Ama incondizionatamente”.

E a volte anche il conduttore si scoccia. Massimiliano Varrese sclera ed é di una pesantezza unica: ancora si lamenta di Anita colpevole di avergli detto che sembra una donna con le mestruazioni. Alla fine del collegamento, Signorini ha detto: “Meno male che é finito questo collegamento, che palle”. Al televoto Grecia, Beatrice, Anita, Rosy, Massimiliano e Ciro.

