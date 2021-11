22 nov 2021 19:36

BELEN RODRIGUEZ RIVELA LA VERITÀ SUL SUO RAPPORTO CON DAMIANO DEI MANESKIN – IL FRONTMAN DELLA BAND: “STO LEGGENDO UN SACCO DI CAZZATE” – LA SHOWGRIL ARGENTINA, IN CRISI CON ANTONINO SPINALBESE, VIENE TRITURATA SUI SOCIAL PER UNA FOTO IN ODORE DI RITOCCO: “MA IL POLLICE QUANTO È LUNGO? COME QUELLO DEL GRINCH” – LEI DICE DI ESSERSELO RIFATTO A 6 ANNI…