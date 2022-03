18 mar 2022 13:30

BELPIETRO FA LE PULCI A LORENZETTO: “OGGI SEGNALA UN MIO ERRORE NELL’EDITORIALE CHE HO SCRITTO SULLA ‘VERITÀ’. AL COGNOME DEL GERARCA NAZISTA HO INFATTI AGGIUNTO UNA H CHE NON CI VOLEVA. È VERO E CHIEDO SCUSA. IN COMPENSO LORENZETTO, CITANDO IL COGNOME SENZA LA H, SCAMBIA IL CRIMINALE DI GUERRA PER IL PADRE, SCRIVENDO CHE IL NOME CORRETTO DELL’UOMO CHE ORGANIZZÒ LA DEPORTAZIONE DEGLI EBREI ERA KARL ADOLF EICHMANN”