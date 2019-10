PER BELPIETRO È UN BEL PERIODICO - CHE SE NE FA “LA VERITÀ” DI 5 PERIODICI MONDADORI? L’OBIETTIVO DELL’OFFERTA È CREARE UNA NEWCO, PARTECIPATA AL 75% DALLA SOCIETÀ CHE PUBBLICA IL QUOTIDIANO E AL 25% DA SEGRATE - L’AD ERNESTO MAURI È SEMBRATO MOLTO OTTIMISTA: “BELPIETRO SAPRÀ SICURAMENTE VALORIZZARE CONTENUTI E KNOW-HOW”

Marianna Baroli per “la Verità”

Le indiscrezioni si rincorrevano ormai da alcune settimane: dopo l' acquisizione a novembre 2018 di Panorama, Maurizio Belpietro sembrava pronto ad ampliare l' offerta editoriale di La Verità srl, la società da lui fondata nel 2016, acquistando alcuni periodici del gruppo Mondadori. La conferma della volontà del gruppo di ampliare ulteriormente l' offerta di notizie per i suoi lettori spaziando anche in settori come moda, salute e cucina, è arrivata ieri con una nota in cui i vertici di palazzo Niemeyer hanno spiegato che la «Arnoldo Mondadori Editore spa, il cui consiglio di amministrazione si è riunito sotto la presidenza di Marina Berlusconi, informa di aver ricevuto un' offerta vincolante per l' acquisizione dei magazine Confidenze, Cucina moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle da parte di La Verità srl». L' offerta, che ha validità fino al 31 dicembre 2019, prevede la costituzione di una nuova società la cui partecipazione sarà al 75% da parte di La Verità srl e al 25% da parte di Arnoldo Mondadori Editore.

«Nei magazine il nostro obiettivo è quello di concentrarci solo su determinati brand leader o ad alto potenziale di sviluppo multipiattaforma in settori per noi strategici come entertainment, femminili, food, salute e scienza», ha sottolineato Ernesto Mauri, amministratore delegato del gruppo Mondadori, a cui è stato dato mandato di porre in essere tutte le azioni volte a esaminare e a finalizzare l' operazione.

Confidenze è una rivista settimanale nata nel 1946 dedicata principalmente a un pubblico femminile il cui nome, inizialmente, era Confidenze di Liala, dal nome della prima direttrice della rivista, la scrittrice di romanzi rosa Amalia Cambiasi detta Liala. Il suo sito, online dal 2015, è un blog in cui vengono raccolti argomenti tipici dell' universo femminile e in cui trovano spazio articoli prodotti dalle lettrici della rivista che, nella sezione Confylab, diventano parte integrante della pubblicazione.

Cucina moderna nasce nel 1996 da un progetto di Marisa Deimichei come mensile in cui vengono pubblicate ricette, trucchi e consigli in cucina. A oggi l' edizione cartacea offre ai suoi lettori 130 ricette differenti pubblicate ogni mese oltre a rubriche con consigli di esperti e trend culinari.

Anche Sale&Pepe è un mensile che si occupa di cucina. Il numero zero venne realizzato nel settembre 1986 per essere pubblicato il 20 gennaio 1987 con, in apertura, un' inchiesta titolata «Impariamo a mangiare con la testa». Dopo molteplici evoluzioni cartacee, nel 2014 nasce il sito web ufficiale salepepe.it, nel quale sono presenti spiegazioni passo per passo delle ricette, video, approfondimenti e notizie.

Starbene nasce il 1 maggio 1978 come mensile di salute e benessere sotto la direzione di Franco Nencini. La prima transizione a settimanale del periodico avviene nel 1995 ma dura solo due anni: nel 1997 la rivista torna nelle edicole con cadenza mensile e sotto la guida di Marisa Deimichei. Nell' aprile del 2002 Starbene passa sotto la guida di Anna Bogoni che dà vita nel dicembre del 2005 anche a starbene.it. Dopo alcuni anni, nel 2014, la periodicità torna a essere settimanale e la pubblicazione si amplia diventando nel 2015 anche un format televisivo all' interno del programma In forma con Starbene condotto da Tessa Gelisio e nel 2016 un appuntamento radio in onda su Radio Monte Carlo.

Nel pacchetto di acquisizioni compare anche Tustyle. Il magazine di riferimento per il mondo della moda e della bellezza. Il settimanale venne fondato il 24 novembre 1999 con il nome Tu e con l' intento di essere il primo magazine di moda sul mercato a un prezzo popolare. Nel febbraio 2009 il rinnovo e nelle edicole compare per la prima volta il brand Tustyle. Oggi guidato da Annalisa Monfreda, il magazine ha una forte presenza online (il sito tustyle.it è attivo dal 2013) e soprattutto sui social network grazie ai contenuti che spaziano dai consigli sulle ultime tendenze ai dietro le quinte delle passerelle di tutto il mondo.

«I cinque giornali che confluiranno in questa newco possono diventare strategici in aziende con caratteristiche e priorità differenti dalle nostre, come la brillante realtà realizzata da Maurizio Belpietro, che saprà sicuramente valorizzare contenuti e know-how, come ha già fatto con successo con Panorama» ha concluso Ernesto Mauri.

Quello che sembra aprirsi per La Verità srl è un nuovo capitolo, dopo i successi registrati prima con l' avvio della Verità digitale a marzo 2018 e l' acquisto di Panorama poi.