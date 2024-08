BEN, NON BENISSIMO COME PATRIGNO – SECONDO LE MALELINGUE VICINE A JENNIFER LOPEZ, QUEL MASCELLONE DI BEN AFFLECK SI SAREBBE COMPORTATO MALISSIMO CON I FIGLI DELLA POPSTAR – GLI “INSIDER” UN PO’ TROPPO SCHIERATI CON JLO LO DIPINGONO COME UN MOSTRO: “DURANTE LA CRISI CON JENNIFER NON HA MANTENUTO I CONTATTI, MENTRE LEI SAREBBE ANCORA MOLTO VICINA AI TRE FIGLI DI LUI”

Estratto da www.leggo.it

jennifer lopez e ben affleck 5

Ben Affleck e Jennifer Lopez non sono più una coppia. L'attore e la popstar, dopo […] due anni e poco più di nozze, hanno deciso di prendere strade separate […]. Una fonte molto vicina all'ormai ex coppia ha dichiarato a Page Six che durante il "momento no" dei Bennifer, Ben non sarebbe stato presente con i figli di Jennifer.

[…] Un insider vicino a Jennifer Lopez e a Ben Affleck ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attore al sito Page Six: «Ben, durante la crisi con Jennifer non ha mantenuto i contatti con i gemelli sedicenni della popstar, Max ed Emme.

Lei, invece, è ancora molto vicina ai tre figli dell'attore Violet, 18 anni, Seraphina (ora Fin), 15 anni, e Samuel, 12 anni e anche alla sua ex moglie, Jennifer Garner. Non è stato presente con Max ed Emme e dispiace molto il fatto che lui non li veda da tempo... È come se se ne fosse andato, lei non ha fatto lo stesso». […]

JENNIFER LOPEZ BEN AFFLECK jennifer lopez e ben affleck 8 jennifer lopez e ben affleck 6 jennifer lopez e ben affleck 7 ben affleck jennifer lopez