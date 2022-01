16 gen 2022 15:41

BENNETT MA NON BENISSIMO – UNA STORIA OSCURA DIETRO IL PRIMO TRAPIANTO DI CUORE DA MAIALE A UOMO. IL MIRACOLATO, L'AMERICANO DAVID BENNETT, 34 ANNI FA AVEVA PUGNALATO UN UOMO PER MOTIVI DI GELOSIA RIDUCENDOLO SU UNA SEDIA A ROTELLE - "LO SI DIPINGE COME UN EROE E UN PIONIERE MA BENNETT NON È NIENTE DI TUTTO QUESTO. SOLO I MEDICI CHE HANNO FATTO L'INTERVENTO DOVREBBERO RICEVERE GLI ELOGI PER QUELLO CHE HANNO FATTO, NON BENNETT"...